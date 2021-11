Jóvenes buscan un campo en lista definitiva para juegos eliminatorios de la Selección de Costa Rica

La Selección Nacional trabaja esta semana con rostros muy jóvenes. (Prensa Fedefútbol)

Mientras que el campeonato nacional está en pausa como una medida de respaldo a la Selección de Costa Rica, este martes se suma el segundo día de trabajo con un grupo de jugadores que no será exactamente el que le haga frente a los partidos eliminatorios de visita contra Canadá (12 de noviembre) y en casa ante Honduras (16 de noviembre).

Luis Fernando Suárez y su cuerpo técnico trabajan esta semana con los porteros Kevin Briceño y Leonel Moreira; los defensores Keysher Fuller, Ian Lawrence, Juan Luis Pérez, Haxzell Quirós, Fernán Faerron, Aarón Salazar y Daniel Chacón.

Los volantes Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Youstin Salas, Aarón Suárez, Rachid Chirino, Gerson Torres y Barlon Sequeira, así como los delanteros Kenneth Vargas, Jewison Bennette, José Guillermo Ortiz y Anthony Contreras.

Muchos de ellos buscan seguir en los planes de Luis Fernando Suárez.

El asistente técnico de la Tricolor, John Jairo Bodmer explicó en declaraciones a Radio Columbia y Repretel que el lunes se hizo algo regenerativo, muy suave pensando en cuidar a los jugadores y tenerlos al máximo para esta semana.

Indicó que a partir de este martes comenzaron con el trabajo central, a la expectativa de conocer en vivo y en directo a varios de los futbolistas que se llamaron para este primer microciclo.

“Hemos hecho un seguimiento durante estos meses que hemos estado acá, hemos ido a verlos jugar, a algunos entrenar, pero una cosa es verlos y otra tenerlos aquí desarrollando los trabajos que nosotros queremos que ellos”, apuntó Bodmer.

Se espera que para el sábado, Suárez entregue la lista definitiva para los partidos que se avecinan en la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

“La pregunta del millón siempre es qué va a pasar con muchos de ellos que seguramente no van a estar la próxima semana, pero siempre se suma, se suma a largo tiempo también. Entiendo todo el tema mediático, pero a ver, vamos a sumar muchísimo con los que sí van a a estar y con los que no van a estar en cualquier momento salta la liebre y cualquiera de ellos tiene que estar listo para el momento y la oportunidad”, expresó Bodmer.

Argumentó que Suárez viene revisando muy bien fecha a fecha todos los jugadores del campeonato nacional que son titulares en sus equipos, porque ese es tema a tomar en cuenta.

“Son una de las cosas que a nivel internacional los legionarios no han podido coger el mejor ritmo en sus equipos, pero entendemos que son jugadores de gran nivel y por eso muchas veces los utilizamos así no vengan siendo los titulares regulares, pero a nivel local son jugadores que vienen jugando con regularidad y siempre será importante eso para cualquier Selección”.

Dijo que este cuerpo técnico llegó a la Sele, en un momento donde sí o sí se necesitaba una solución ya, una respuesta inmediata.

“Esto no es abrir el paraguas, para esto nos contratamos y vinimos claramente con eso. No podemos abrir el paraguas y decir que es que no hemos tenido tiempo. No. Nosotros sabemos a qué nos trajeron, lo hemos tratado de hacer de la mejor manera, algunas cosas han salido y algunas no”, citó.

También dijo que él sabe que matemáticamente hay dos puntos que le están faltando a Costa Rica y que son los que se dejaron en casa cuando se registró un empate contra Jamaica.

“Si tuviéramos esos dos puntos hoy el ambiente no estaría tan pesado y tan nublado, así que nada, esto suma, es importante tener así sean dos o tres días. Afortunadamente tenemos una semana completa para trabajar y estoy seguro que sumará para el doble enfrentamiento”.

Considera que para cuando lleguen los legionarios, no habrá tanto espacio, pero que de igual manera hay un trabajo acumulado y su criterio es que eso no debería ser un problema.

Además, señala que el mensaje de Luis Fernando Suárez es claro contra Canadá y que de forma paralela irán trabajando el mensaje de Honduras.

Bodmer opina que si bien es cierto la presión está, siempre existe el anhelo y el deseo de hacer las cosas bien y asegura que han encontrado en Costa Rica una Selección muy positiva.

“Un ambiente de mucha disposición y lo que el psicólogo dice es mentalizar, visualizar, pensar en cosas positivas y cómo lograrlo. Esto hay que realizarlo, materializarlo, soñar es gratis, todos podemos soñar, pero hay que poner el granito de arena, nuestro esfuerzo personal para que podamos sacar lo grupal”.

La falta de gol es uno de los pendientes y admite que siempre hay cosas por mejorar. Sin embargo, explica que el tema ofensivo no solo pasa por Costa Rica, sino por muchas selecciones a nivel mundial.

" Hay algo que es claro, nosotros cuando trabajamos en selecciones, nosotros y cualquier cuerpo técnico nunca tiene tiempo de potenciar. Nosotros no somos encargados de potenciar jugadores porque no hay tiempo para hacerlo”, citó.

Detalló que los jugadores deben llegar potenciados de sus clubes para poder desarrollar lo que se quiere.

“Aquí logramos guiarlos, llevarlos por un modelo, por una idea, por un sentimiento, pero ellos deben llegar potenciados a la Selección. El entrenador selecciona, da un plan de trabajo y lo desarrollamos con las capacidades que han adquirido durante un largo tiempo en sus clubes y donde han trabajado”, subrayó Bodmer.