Josué Quesada teme ser aguafiestas sobre el Costa Rica - Alemania: desea el triunfo pero ve venir la derrota

Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, le sigue la pista día y noche a Costa Rica, en el Mundial de Qatar 2022, y de cara al juego crucial ante Alemania, participó en Nación Mundialista para revelar lo que vive la Tricolor a horas del compromiso de cierre del grupo E (jueves 1 de diciembre, 1 p. m.).

Quesada es un comunicador frontal, que dice lo que piensa, aunque a muchos no les guste su verdad. En esta ocasión no fue diferente y habló de sus temores por la consigna de los alemanes de meter ocho goles y así no depender de nadie para clasificar a los octavos de final. Así mismo, sin dejar la ilusión que todo costarricense tiene, entró en razón de lo que significa este partido y lo que puede pasar.

Costa Rica y Alemania se miden este jueves a la 1 p. m., en el Mundial de Qatar 2022, en un duelo en el que está en disputa un boleto a octavos de final.

Hay que recordar que a la Selección pasa de ronda si triunfa y hasta le alcanza con un empate, siempre que Japón no le gane a España. Eso sí, los teutones también tienen vida y buscarán el gane para no firmar otro fracaso como el de Rusia 2018.