Joel Campbell: ‘Las críticas eran porque jugaba en Alajuelense y a mucha gente no le gustaba eso’

Joel Campbell tiene como estandarte decirle siempre “sí” a la Selección de Costa Rica. El llamado de Claudio Vivas marcó el regreso al país del jugador que salió a préstamo de Liga Deportiva Alajuelense por un año para militar en el Atlético Goianiense de la Primera División de Brasil.

Apenas puso un pie en territorio tico, muchos medios de comunicación lo esperaban en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría. Sin prisa y respondiendo todas las consultas, Joel Campbell habló de lo que viene para la Selección de Costa Rica.

Dijo lo que piensa sobre la renuncia de Gustavo Alfaro a la Tricolor; también se refirió a la actualidad del Goianiense y no podía dejar de referirse a Alajuelense, ese club tan especial para él y su familia.

Porque aunque él ahora milita en Brasil, su esposa y sus hijos acudieron el domingo anterior al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el clásico nacional, bien identificados con la camisa rojinegra.

Cuando se le consultó cómo se encuentra luego de las constantes críticas que recibía en el fútbol nacional por su rendimiento y verse ahora como legionario de nuevo, el seleccionado nacional emitió una respuesta tajante y directa.

“Yo, sinceramente, siempre me he sentido bien y tranquilo. Sé que las críticas eran principalmente porque jugaba en la Liga y a mucha gente no le gustaba eso, pero siempre he sido una persona tranquila. Ahora que Joel sale todo cambia, pero yo sigo igual y disfrutando del fútbol como siempre lo he hecho”, aseguró Joel Campbell.

Se siente privilegiado por tener la oportunidad de jugar en Brasil, algo que no han hecho muchos costarricenses. Recordó que ese país suramericano tiene una población de unos 217 millones de habitantes, donde habrá millones de futbolistas. Así que el hecho de que se fijen en un jugador tico para reforzar a un equipo de Primera División de Brasil, es algo que a én el particular lo llena de orgullo y lo disfruta.

“Obviamente, también me dolió dejar la Liga, porque estaba disfrutando. La verdad que la afición se comportó conmigo increíblemente, igual que don Joseph Joseph, los entrenadores, tanto Andrés Carevic como Alexandre Guimaraes, y los compañeros.

”No fue una decisión sencilla, porque mi familia ya estaba acomodada, mis hijos ya estaban acomodados, estaban disfrutando del liguismo y de ir al estadio. Inclusive, ellos estuvieron en el estadio en el clásico y eso lo extrañaba. Al final, son decisiones que uno tiene que tomar y no le podía decir que no al fútbol brasileño”, detalló Campbell.

Joel Campbell trata de disfrutar al máximo su vivencia en el fútbol de Brasil con Atlético Goianiense. Fotografía: Altético Goianense

Su préstamo con el Goianiense se acabará a mediados de 2025 y para ese momento aún le quedará un año de contrato con Alajuelense. Hoy, el futbolista no tiene una respuesta sobre qué pasará para entonces, porque podría ser que se mantenga en el fútbol internacional, o que regrese a la Liga.

“El fútbol es impredecible la verdad, en el fútbol no se puede pensar como a largo plazo. Yo pensaba que iba a disfrutar de la Liga los tres años de contrato que tenía, y en el primer año me sale la oportunidad de irme a Brasil, cuando tampoco lo pensaba. Al final es disfrutar del presente, disfrutar del día a día, disfrutar de este don que Dios me dio, disfrutarlo al máximo y dejarlo todo en manos de Él para lo que viene en el futuro”, destacó.

- ¿Cómo se dio su paso al fútbol de Brasil?

- Fue algo rápido, fue después de la Copa América que recibí una llamada para ver si quería jugar en Brasil y cómo decirle que no a la mejor liga de América y contento, disfrutando.

- ¿Cómo siente su rendimiento?

- Normal, igual que siempre, tranquilo, disfrutando del fútbol y tratando de aprovechar cada momento.

- Llega a la Selección con gol y con minutos. ¿Qué tal el momento?

- Llego contento a la Selección, siempre para mí ser llamado es un privilegio, un orgullo. Independientemente de cómo venga, ser llamado es un orgullo y ahora a dar lo mejor de mí para lo mejor de la Selección.

- ¿Qué tanto cambio puede tener la Selección con Claudio Vivas?

- No lo sabemos hasta que ya trabajemos con el profesor. A Claudio lo conocemos un poco por los partidos que hubo en Europa, pero fue una semana apenas, así que ahora con más tiempo de trabajo vamos a ver la idea que él tiene para lo que sigue.

- La Selección juega este jueves contra Guadalupe, y para el lunes, en Guatemala anuncian lleno total para enfrentar a Costa Rica. ¿Cómo analiza eso?

- Van a ser partidos sumamente difíciles, complicados, como va a ser la eliminatoria también. Tenemos que entrar con todo si queremos llegar hasta la final de este torneo que es para mí el objetivo que debe tener Costa Rica, llegar al Final Four e intentar ganarlo. Para eso hay que pasar por todos estos rivales que serán difíciles, pero hay que trabajar con humildad y fuerte.

- ¿Cómo tomó la salida de Gustavo Alfaro? ¿Es un retroceso en el cambio generacional?

- Yo creo que es parte del fútbol, así como los jugadores cambian de equipo, también los entrenadores tienen derecho. Si para el profe Alfaro era una opción importante, pues el fútbol es un trabajo y él decide qué es lo mejor para él y su vida.

”Nosotros le deseamos lo mejor, le damos las gracias por lo que hizo por el país todo este tiempo y nosotros a seguir con el objetivo claro, que es llegar al Mundial y sea con el entrenador que sea vamos a darlo todo para el objetivo que es ir al Mundial y poner a Costa Rica en alto”.

- Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Kenneth Vargas y usted... ¿Cómo asume la competencia en ataque?

- La competencia siempre es buena, Alonso está haciendo un grandísimo trabajo y hay que esperar lo que el profe decida, las posiciones en las que quiere que cada uno juegue y al final esto es una competencia y la única que se verá beneficiada es la Selección, que entre mejor estén sus jugadores, mejor nivel va a presentar.

- Su equipo en Brasil está en la última posición, pero al menos ya se quitaron esa racha sin victorias. ¿Cómo lo viven a lo interno?

- Es una situación complicada, difícil, pelear por el no descenso es algo que ningún deportista quiere, pero es el presente del equipo y estamos intentando salir de esa posición. Obviamente, no es fácil, porque es un campeonato sumamente difícil, pero quedan muchos partidos, en los cuales se puede sacar la victoria.

- ¿Qué piensa de Paulo César Wanchope como asistente en la Selección?

- Es un privilegio ser dirigido y ayudado por Paulo, que para mí, y para la mayoría en el país, es una leyenda. Fue la persona que casi nos abrió las puertas a nivel internacional y merece todo el reconocimiento y respeto que le dan más afuera de nuestro país, tanto en la FIFA como en Inglaterra, que el que le damos nosotros mismos como ticos.

”Yo creo que él se merece muchísimo más reconocimiento del que tiene aquí en el país y para mí es un privilegio y una bendición que Paulo me pueda ayudar en ese proceso de Selección”.

