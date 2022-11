Irak asegura que Costa Rica pretendía entrar ilícitamente y amenaza con demanda

Aficionados de Irak llegaron al estadio pero el partido no se realizó. Fotografía: Redes Sociales

Luego de la cancelación del juego amistoso entre la Selección de Costa Rica y el combinado de Irak, la Federación Iraquí de Fútbol lanzó un comunicado de prensa en redes sociales donde aseguró que cumplieron el contrato que tenían para llevar a los ticos, pero que el plantel nacional lo que pretendía era entrar ‘ilícitamente’. Ante la no realización del duelo Irak amenazó con una demanda.

La Federación de Irak insistió en que hicieron todos los esfuerzos para evitar la cancelación, no obstante fue el plantel de Costa Rica el que decidió rechazar todas las solicitudes y simplemente no jugar el partido.

“La federación quiere demostrar que se ha comprometido con todas las cláusulas del contrato firmado con los costarricenses, incluyendo brindar las facilidades necesarias para asegurar la acogida del partido y brindar todos los requisitos para su estancia, y todos los aspectos organizativos del partido han sido preparados, excepto que del lado costarricense se insistió extrañamente y sorprendentemente en entrar a Irak por medios lícitos. Intentaron cruzar las fronteras y entrar sin presentar ningún dato a la parte iraquí”, se lee.

Por otra parte, Irak también recalcó que pese a lo vivido en la frontera terrestre, ellos decidieron moverse a Kuwait para ofrecer a Costa Rica traslado aéreo.

“Tuvimos la intervención directa del Sr. Gobernador de Basora, y el embajador iraquí en el Estado de Kuwait, reduciendo los obstáculos a la celebración del partido y proporcionando facilidades adicionales mediante el transporte de la delegación costarricense por aire a Basora, pero todo los intentos fueron rechazados”, aseguraron.

Al final, el comunicado cierra dejando en claro que Irak implementará los métodos legales para salvaguardar sus intereses ante la afectación porque no se jugó el duelo.

“El partido fue cancelado debido a la insistencia de la Selección Costarricense en no jugarlo, la Unión Iraquí realizará todas las acciones legales que garanticen su derecho en el marco de las cláusulas contractuales del acuerdo”, finalizaron.

Previamente la Federación Costarricense de Fútbol ya había dado su posición y fueron enfáticos en que ellos no estaban dispuestos a que a los jugadores y personal de la delegación les sellarán los pasaportes, situación que al final en Irak no estaban dispuestos a ceder.

“Tenemos evidencia, desde el día uno, que el acuerdo era que no hubiera sellos en los pasaportes. Este tema desde el principio lo habíamos conversado con la empresa, incluso tengo un correo acá del 10 de noviembre donde la Federación de Irak le confirma a la empresa que no habría ningún problema con que no sellen los pasaportes y que tendremos trato preferencial”, explicó Rodolfo Villalobos, presidente federativo.

Sobre la posibilidad de que Costa Rica viajara en avión durante la madrugada, el jerarca señaló que por temas deportivos era imposible.

“Ellos tenían mucha disposición de darnos facilidades, pero debe prevalecer el aspecto deportivo y ya era imposible acceder a efectuar ese juego. Ellos no están tan claros en lo sucedido en la frontera con Kuwait, siento que ellos tuvieron algún problema de comunicación con las autoridades de la frontera”, profundizó el presidente.

