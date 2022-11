Irak ofrece disculpas a Costa Rica y propuso retomar fogueo, pero en la Selección dijeron que no

La cancelación del partido entre Irak y Costa Rica sigue siendo noticia. Los dirigentes de la Federación de Fútbol de Irak visitaron a Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, en el hotel de concentración en Kuwait con el objetivo de convencerlo para retomar el partido amistoso.

“A las siete de la mañana llegaron a buscarme a mi habitación, vino el presidente de la Federación de Kuwait, el presidente de la Federación de Irak y el Gobernador de Basra a ofrecer una disculpa y a ponernos las condiciones para viajar hoy en un avión privado y otras calidades que definitivamente no aceptamos. Debe privar la parte deportiva, tuvimos a un grupo de futbolistas más de ocho horas en un viaje en autobús, sin dormir toda la noche y en la parte física no íbamos a poner en riesgo la integridad de los seleccionados”, dijo Rodolfo Villalobos en declaraciones a Radio Columbia.

Villalobos añadió que les propusieron un vuelo chárter a Irak, jugar el compromiso, esperarlos y en el mismo avión llevarlos a Qatar, donde la Tricolor tiene previsto arribar mañana.

“Ellos tenían mucha disposición de darnos facilidades, pero debe prevalecer el aspecto deportivo y ya era imposible acceder a efectuar ese juego. Ellos no están tan claros en lo sucedido en la frontera con Kuwait, siento que ellos tuvieron algún problema de comunicación con las autoridades de la frontera”.

Juan Carlos Rojas y Rodolfo Villalobos ofrecieron el miércoles una conferencia de prensa donde hablaron de la cancelación del fogueo ante Iraq. (Foto Fedefútbol)

Lo sucedido en la frontera entre Kuwait e Irak no está del todo claro, según informó Anthony Porras y Yashin Quesada, el embajador de Irak en Kuwait, quien prefirió no ser entrevistado, pero sin micrófonos de por medio, les dijo que fue un malentendido, porque a los nacionales les pidieron los pasaportes para escanearlos, nunca para sellarlos. Según él, la delegación tica no entendió y todo se hizo una confusión.

Selección de Costa Rica la pasó mal en frontera con Irak

El miércoles en horas de la noche de Costa Rica, Rodolfo Villalobos dijo en conferencia de prensa que a la Fedefútbol le incumplieron el contrato.

“Tenemos evidencia, desde el día uno, que el acuerdo era que no hubiera sellos en los pasaportes. Este tema desde el principio lo habíamos conversado con la empresa, incluso tengo un correo acá del 10 de noviembre donde la Federación de Irak le confirma a la empresa que no habría ningún problema con que no sellen los pasaportes y que tendremos trato preferencial”, explicó.

El fogueo estaba previsto para este jueves a las 8 a. m. hora tica. De hecho, este partido era parte de un contrato de la Fedefútbol con una empresa intermediaria, que a su vez negoció con Iraq.