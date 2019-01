Fuller ha tenido un gran rendimiento, pertenece al campeón del torneo, lo he visto bien en algún partido en este torneo y me parece que es muy interesante, firme en la marca, con buena subida y agresivo a la hora de marcar. Jean Scott juega de delantero en su equipo pero acá lo usaré en otra posición por su velocidad, porque tiene unas diagonales que me llamaron la atención.