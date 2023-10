Gustavo Alfaro da pistas de lo que le espera a la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro es un hombre de fútbol, se le nota cuando habla. Sus oraciones sobre el ‘Deporte Rey’ convencen sobre su conocimiento, pero además dan señales sobre lo que mostrará la Selección de Costa Rica, ahora que él llegó a un acuerdo con la Fedefútbol para asumir el proceso 2026.

El timonel argentino tuvo recientemente una conversación en TNT SPORTS con el DT argentino Ignacio Damonte, a quien curiosamente él también dirigió cuando el segundo era futbolista.

En la plática, Alfaro dio pistas sobre su entendimiento del fútbol y el manejo que le da a sus equipos.

Por ejemplo, el estratega fue enfático en que es consciente que el entrenador depende 100% de sus jugadores.

“Cuando pasas de este lado (de futbolista a técnico), dejás de tener el protagonismo, solo podés preparar jugadores para buscar un fin. Eso se sufre mucho más, porque cuando uno es jugador se preocupa por uno, pero el entrenador va por todos, ahí es donde llegan los cuestionamientos y tenés que empezar a vivir el fútbol desde una óptica diferente y dejás de disfrutar, porque los procesos son muy esporádicos”, relató.

Gustavo se declaró un amante de dar oportunidades, por esto fue que en su paso por Ecuador le dio chance a jugadores como Moisés Caicedo, hoy figura del Chelsea inglés.

“Un día me dijeron: no te enamores de los jugadores, porque te traicionan. Muchas veces esperas una devolución de un jugador, pero no hay nada más lindo que dar oportunidades. En este lado estamos para dar oportunidades. Si uno da en algún momento te darán...”, explicó.

El hombre de 61 años confesó que su carrera deportiva tuvo un punto de inflexión cuando recibió la oportunidad de dirigir a Boca Juniors en 2019. En aquel momento, el DT dirigía a Huracán y una llamada de Nicolás Burdisso lo cambió todo.

Alfaro dio a conocer que un entrenador muy experimentado le afirmó que tomar Boca le podría abrir las puertas de una selección nacional.

“Si esa oportunidad me llegó fue por todos los jugadores. Me tocó en un contexto complejo, porque fue después de la final de Madrid. Dirigir Boca es dirigir una selección todos los días, porque tenés la atención para cada partido”; recalcó.

Desde 2006, Gustavo Alfaro ya soñaba con dirigir un mundial, situación que se dio en 2022 con Ecuador.

“En 2006 estoy en la Copa del Mundo de 2006 como comentarista para Caracol y estaba en una conferencia de Jurguens Klinnsmann y cuando veo que viene Klinsmann digo que fuerte debe ser estar ahí, dije: qué lindo sería vivir esa experiencia. Comenté cuatro mundiales y ahí empecé a ver cómo se plantean los mundiales, cómo es su tránsito, ahí es donde yo empezaba a ver cómo era el rol del seleccionador”, acotó.

De la experiencia en la selección, el estratega fue enfático: “ahí no hay peros, tienes que demostrar”.

Por último, un tema que desarrolló y que denota la importancia que le da a la parte mental es el manejo de las metas.

“Cuando agrandamos la meta achicamos el camino, pero el valor es el camino recorrido, porque sin el camino no llegás a la meta. Si tienes claro el camino vas a llegar a la meta”, finalizó.

Gustavo Alfaro confirmó a La Nación que ya está todo acordado para dirigir a la Selección de Costa Rica y solo falta la firma del contrato. No obstante dijo que de momento no brindará entrevistas; sin embargo su ilusión por el reto al mando del cuadro nacional es notoria.