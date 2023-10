Gustavo Alfaro, el candidato para la Selección de Costa Rica, retratado por quienes le conocen hasta el modo de andar

Gustavo Alfaro, principal candidato para asumir la Selección de Costa Rica y quien tiene su negociación adelantada en un 80% con la Fedefútbol, es un entrenador rígido tácticamente. Algunos lo consideran conservador además de un timonel muy ‘paternalista’ con sus jugadores.

El estratega argentino que comanda la carrera por ocupar el banquillo patrio fue analizado por periodistas de Ecuador y Argentina que le han seguido el paso en diferentes etapas de su carrera y describieron al que hoy está muy cerca de ser el elegido para comandar a la Selección de Costa Rica hacia el 2026.

Aunque en Costa Rica no es muy conocido por la afición en general, como destaca el comunicador argentino de Diario Olé, Bruno Sturari, Alfaro tiene casi 30 años de carrera y comenzó su proceso desde inferiores, pasando por el ascenso argentino, hasta despuntar en la época actual.

“Se puede decir que es experimentado. Él salió de abajo y logró un gran reconocimiento. Siempre se reconoció como un DT más conservador, de los que le gusta aplicarse en la táctica. De esa manera consiguió hacerse un lugar en el fútbol argentino, porque consiguió dos ascensos siendo el de Quilmes el que más lo impulsó, porque además lo llevó a la Libertadores”, recordó.

Sturari explicó que el despunte de El Lechuga se dio cuando fue nombrado en Boca Juniors, sobre todo porque consiguió levantar a un equipo que venía sumamente golpeado al perder la final de la Copa Libertadores contra River Plate.

“Le dio mucho orden a Boca, lo llevó a semifinales de la Libertadores 2019. Sin embargo, no tuvo el mejor ambiente porque cuando asumió el grupo de Juan Román Riquelme, él no era del gusto futbolístico, ya que para Román, Boca no podía jugar esperando a su rival”, declaró.

Alfaro llegó para afrontar el proceso 2022 con el combinado de Ecuador, después de dejar Boca. Dos comunicadores ecuatorianos coinciden en que el manejo de grupo de Gustavo es envidiable, al punto que logra crear una relación paternal con sus jugadores.

Con Ecuador, Alfaro dirigió 35 partidos de los cuales ganó 12, empató 14 y perdió nueve.

“Es un DT que protege mucho al grupo y tiene una relación muy fuerte con sus jugadores. De hecho, Gustavo Alfaro hizo debutar a Moisés Caicedo (jugador del Chelsea), por ejemplo. Esto tiene a favor Gustavo Alfaro, que sabe apostar por los jóvenes talentos; él le dio confianza a Caicedo, entre otros que fueron clave para clasificar a Qatar 2022″, consideró Bryan Guayasamín, reportero de Radio Área Deportiva de Quito.

Guayasamin contó que la idea de la Federación Ecuatoriana era hacer un proyecto largo con Alfaro, al punto que el mundial al que le exigían asistir era el de 2026, pero él consiguió el objetivo antes.

“Acá jugó con 4-3-3 potenciando al equipo sobre todo de local, supo aprovechar al plantel. De visita hizo muy buenas presentaciones, porque era un equipo muy vertical, pero sobre todo porque prevalecía el orden defensivo”, describió.

Diego Martínez de Radio Activa Ecuador enfatizó en que una gran fortaleza es su manejo del plantel.

“Gustavo Alfaro es un entrenador capaz con buen manejo del camerino. Su fortaleza es que congenia bastante bien con los jugadores, en Ecuador el camerino es medio complicado por egos, pero él lo supo llevar”, puntualizó.

Una anécdota que marcó la era de Alfaro en Ecuador, fue cuando en una conferencia de prensa que compartió con Moisés Caicedo él interrumpió una pregunta que le hicieron a su jugador para evitar una polémica.

El periodista le preguntó: ¿Cómo tomaba las críticas que recibió Qatar por la explotación laboral que se denunció en los estadios del mundial?

Inmediatamente Alfaro tomó la palabra: ‘No me metan en problemas al muchacho, nosotros apoyamos todos los derechos humanos y que sean aplicados en todo el mundo’.

En el aspecto deportivo, Martínez explicó que es muy rígido en la aplicación táctica y en eso exige mucho a sus jugadores, ya que considera que es lo que puede traer el éxito.

“Como persona puedo decir que es muy correcto, pero luego del Mundial creo que el comportamiento por el cobro de la deuda restante no gustó acá. Ahora en la eliminatoria última se le vio muy bien, en el Mundial nos faltó en el cierre”, finalizó.

Un tipo ordenado tácticamente, pero que es como un padre para los jugadores, ese es el entrenador que Costa Rica tiene como su opción ‘A’ para dirigir el proceso de cara a 2026.