El gol de Joel Campbell vale $9 millones

El gol de Joel Campbell lo gritó toda Costa Rica, no solo fue el tanto que selló la goleada y el boleto al Mundial de Qatar, sino que terminó por endosar para el fútbol de nacional, un cheque de $9 millones (₡6.219 millones).

Ese es el premio económico que ingresará a nuestro país por ser la Selección, el equipo número 32 en clasificar a la Copa del Mundo.

Hace dos meses y 15 días, FIFA dio a conocer que cada una de las 32 selecciones mundialistas recibirá $9 millones, un millón más de lo que se dio a cada equipo para Rusia 2018. Además cada representativo tendrá un adicional de $1,5 millones para costear gastos antes del evento.

Pero se debe aclarar que esa cifra ₡6.219 millones no es el monto neto a repartir entre los clubes nacionales; por ejemplo, del premio del Mundial de Rusia 2018, se rebajó la retribución para jugadores, cuerpo técnico, los paquetes de los invitados y gastos de logística en los que incurrió la Fedefútbol de cara al certamen mundial.

“Primero hay que clasificar, por eso no voy a referirme a algo que no se ha conseguido. En caso de darse (la clasificación), al premio hay que aplicarle muchos gastos”, dijo desde Qatar Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol, cuando La Nación le preguntó del tema dos días antes del partido del repechaje.

Si la distribución se hace como en el Mundial de Rusia, Unafut se dejará el 54% del monto. El 23% sería para la Liga de Ascenso, 10% para la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, 5% para la Unión Femenina de Fútbol de Costa Rica, 5% para la Liga de Fútbol Sala y 3% para la Liga de Fútbol Playa.

“Los porcentajes del monto por participar en el Mundial no están definidos, eso lo hace la Asamblea cuando corresponda y será hasta el mes de agosto”, aseguró Gustavo Araya, secretario general de la Federación de Fútbol.

Las palabras de Araya las respaldó Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, quien ante la consulta de la repartición del premio manifestó que los asambleístas no se han reunido para ver el tema.

“Aún no sabemos cuánto es, ni hemos hecho un ejercicio de en qué se invertiría ese dinero”, señaló Rojas.

Si se toma el modelo empleado de Rusia 2018, cada club recibiría del premio de Qatar entre ₡90 millones y ₡100 millones.

Una publicación de La Nación del 2018 destacó que cada equipo de la máxima categoría recibió $157.500 (¢90 millones), según el tipo de cambio en ese momento, esto luego del acuerdo de otorgarles a los afiliados a la Unafut el 54% del monto que entrega FIFA, una vez hecha la liquidación de los gastos aprobados.

Con el incremento de $1 millón (para Rusia FIFA entregó $8 millones, ahora son $9 millones), la bonificación para los clubes podría ser igual a ¢90 millones o llegar a unos ¢100 millones.

¿El premio es solo de $9 millones o puede aumentar?

Esta cifra millonaria puede aumentar de acuerdo al progreso de cada selección en el Mundial. Por ejemplo, si se accede a los octavos de final, Costa Rica recibiría $13 millones (₡8.983 millones) y de alcanzar los cuartos de final como en Brasil 2014 una cifra de $17 millones (casi los ₡12 millones). Los semifinalistas serán los más beneficiados ya que el cuarto puesto tendrá un premio de $25 millones, el tercer lugar $27 millones y el subcampeón $30 millones. La selección que logré levantar el trofeo sumaría un premio de $42 millones.

Dólares por los seleccionados

Pero donde las instituciones del balompié tico obtienen mayor ganancia, es con los dólares que la FIFA da a cada club, esto gracias al programa beneficios para clubes. Entre más convocados tenga un equipo, mayor es el dinero que reciben del ente del fútbol mundial.

Para Rusia 2018, Liga Deportiva Alajuelense fue el que más recibió $682.737 (más de ¢412 millones), seguido por el Deportivo Saprissa $616.940 (más ¢372 millones), el Club Sport Herediano $595.007 (más de ¢359 millones) y Pérez Zeledón con un premio de $42.450 (más de ¢25 millones).

El ingreso que recibirá cada equipo por la participación de sus figuras en el Mundial, no ha sido revelado, pero es un monto que ronda los $200.000 (¢137 millones) por futbolista, ya que los premios aumentaron y en Rusia se pagó $175.000 por cada uno.

Con estas cifras, Alajuelense y Herediano por ejemplo, que tienen seis y cinco seleccionados respectivamente, recibirían al menos $1 millón (¢686 millones cada uno).

¿Cómo se calcula la retribución de cada club?

En su página en Internet, la FIFA detalla que los cálculos se basan en un modelo que tiene en cuenta el número de jugadores de un determinado club que son convocados por las selecciones participantes en la Copa Mundial y el número de días que pasa en el torneo cada uno de ellos. La cuenta comienza dos semanas antes del partido inaugural y concluye el día después de que su respectiva selección quede eliminada. La retribución se destinará al club, o a los clubes en los que militó el jugador durante los dos años previos al día posterior de la eliminación de su selección en el torneo.

¿Qué harían los clubes con el premio del Mundial?

La mayoría de los representantes de los clubes prefirió no referirse, debido a que al momento de la consulta, la Selección no había jugado el repechaje contra Nueva Zelanda y porque aún no han establecidos los porcentajes que le corresponderá a cada liga.

Algunos reconocieron que el premio vendría a subsanar algunas urgencias que deben resolver.

“Lo que más nos urge es cambiar la gramilla sintética. Es una cancha que tiene cinco años, pero se le ha dado mucho uso por los partidos y porque ahí entrenan todas nuestras divisiones, desde el primer equipo, hasta las ligas menores”, indicó Sergio Chaves, presidente de San Carlos.

Don Sergio agregó que no han formalizado con ninguna empresa para remover el campo, pero consideró que la inversión ronda los ¢150 millones.

En Pérez Zeledón, Juan Luis Artavia, jerarca de los generaleños, manifestó que manejan un proyecto bastante ambicioso.

“No sabemos el monto que nos corresponde, pero lo invertiremos en desarrollar en general todo el fútbol de la institución. Además pensamos en construir un hotel, es un plan a futuro, a largo plazo y de bastante costo, pero ese premio nos puede ayudar a arrancar con eso”.

Don Juan Luis señaló que espera un incremento respecto a lo recibido por la participación en Rusia 2018.

“Todo avanza y han aumentado los premios, entonces sí, uno espera una mayor cantidad, por eso hemos conversado con los patrocinadores para tratar de desarrollar esta idea de construir el hotel”.

Kiang Yep, gerente general del Santos de Guápiles, aseguró que el premio lo emplearían para pagar un par de deudas.

“Tenemos que pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Hacienda y las dos deudas son igual de prioritarias”.

Yep señaló que al ente asegurador le deben ¢180 millones y a Hacienda cerca de ¢80 millones.

“A la Caja le amortizaríamos parte del arreglo de pago de la deuda del 2013, eso provocó que no pudiéramos participar en tres partidos en el 2015, pero ya le hemos pagado ¢100 millones porque el déficit era de ¢280 millones”.

Peggy Guillén, presidenta del Municipal Grecia, dijo que la prioridad es invertir en las ligas menores.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, piensa igual que Guillén y afirmó que es importante inyectarle recursos a las ligas menores.

“Básicamente usaremos el dinero en el desarrollo de nuestras ligas menores, pero hay que esperar para reunirnos y definir cómo se va a repartir lo que ingrese por FIFA”.

Otros de los jerarcas consultados como Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, prefirieron no entrar en detalles respecto a posibles inversiones o manejo del premio.