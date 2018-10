En el 2013, en la previa de la final de la Liga MX entre el León y el América, utilizó el mismo discurso que dio el capitán de la Selección de Uruguay, Obdulio Varela, en la final de la Copa del Mundo de Brasil en 1950. Ese día, los charrúas lograron el famoso Maracanazo. En la charla realizada en el vestuario charrúa previo al cotejo se dijo que con llegar a la final ya habían cumplido y que trataran de no llevarse seis goles, pero cuando iban camino a la cancha, Varela hizo un discurso totalmente distinto: “No piensen en toda esa gente, no miren para arriba, el partido se juega abajo, y si ganamos no va a pasar nada, nunca pasa nada”.