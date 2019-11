“Escoger al mejor no resulta fácil, pero voto por Bryan Ruiz. Es un hombre que no se puede comparar con otro y que en este momento no es sencillo encontrar a su sustituto. En Italia 90, Luis Gabelo Conejo fue un punto altísimo, pero luego emergió Keylor Navas. En ataque han sido importantes Paulo Wanchope o Hernán Medford, pero en el puesto de Bryan, no encuentro alguien como él. Es un futbolista muy técnico, con características que lo hacen muy distinto y que cuando está enchufado y con ritmo hace que los demás se vean bien. Por fútbol, liderazgo y compromiso con la Sele, Ruiz ha sido el mejor”, manifestó la comunicadora.