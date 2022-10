Costa Rica escogió Kuwait como base para el Mundial por dinero, comodidad y cercanía con Catar

Pudo ser Turquía, España o Dubái, pero al final fue Kuwait el elegido por la Selección Nacional de Costa Rica como campo base previo al Mundial de Catar 2022. La Nacional saldrá el 10 de noviembre de suelo tico y estará en este país árabe del Golfo Pérsico por siete días, en su preparación final.

Tan solo 574 kilómetros separan a Kuwait de Doha, en Qatar, ciudad que albergará a la Tricolor en la Copa del Mundo. Es decir, cumple el parámetro de cercanía con la sede mundialista, a tan solo hora y media en avión (Sele hará el viaje el 18 de noviembre). Además, el uso horario de estos dos países es el mismo, así que también satisface otra de las exigencias del cuerpo técnico.

Aún así, por qué Kuwait, si muchos otros países cumplen con similar cercanía. ¿Qué más pesó para elegirlo como base?

“Durante todo este tiempo los rivales variaron, los rivales que nos invitaron se decidieron por otras selecciones o les convenían más unas que eran más baratas que nosotros. Todos estos escenarios nos llevaron a tomar esta decisión y es lo más importante, porque la Selección estará en un hotel cinco estrellas espectacular en Kuwait, entrenará en un estadio espectacular y con una cancha en las mejores condiciones”, señaló el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos.

La Selección Nacional de Costa Rica ya estuvo en Qatar en junio, cuando se enfrentó a Nueva Zelanda, en el repechaje para el Mundial. (Fedefutbol)

¿Cómo es la negociación en estos campamentos previos? ¿La Federación recibe dinero?

“Es una combinación. Siempre que se va a estos campamentos, recibe una cantidad (dinero) y se va por un grupo de personas. La delegación oficial serán 57 personas, no están todas cubiertas (por el acuerdo), así que la Federación tendrá que asumir esto (la diferencia). Además, hubo una negociación para el vuelo privado de Kuwait a Doha. Recordemos que no somos una Federación en la que sobra el dinero; es más, nos hubiera encantado tomar un vuelo privado de Costa Rica a Kuwait, pero cuesta $1 millón y no podemos”, detalló.

Antes de viajar a Kuwait, la Selección tendrá su juego de despedida frente a Nigeria, el 9 de noviembre en el Estadio Nacional, a las 8 p. m. Así mismo, el 17 de noviembre se trasladará vía terrestre a Iraq para enfrentar a la selección local en el último fogueo.

Este amistoso de cierre tiene una particularidad y es la situación de seguridad. El propio Villalobos aceptó que tomaron medidas adicionales sobre esta línea.

“En lo que respecta a Iraq, hemos conversado directamente con el presidente de la Federación de Iraq, quien es el Ministro de Deportes del país. Hablamos del tema de la seguridad, hicimos muchas consultas a todo nivel y por eso nuestro campamento será en Kuwait. Simplemente nos trasladaremos a jugar el partido en Iraq, siempre con todas las normas de seguridad, y volveremos a dormir a Kuwait. Es un trayecto de hora y media por tierra”, agregó el presidente de la Fedefútbol.

Al ser cuestionado por las razones para escoger a Nigeria e Iraq como los últimos rivales de preparación, el dirigente defendió que son buenos combinados y que fue el propio técnico Luis Fernando Suárez quien los aprobó. Esto pese a que ninguno tiene similitudes de juego con los adversarios del Mundial.

La Sele se ubica en el Grupo E de la Copa del Mundo, junto a Alemania, España y Japón. El combinado patrio se estrenará en la justa contra los españoles, el 23 de noviembre a las 10 a. m. El 27 de noviembre enfrentará a los japoneses, a las 4 a. m., y el último duelo de la fase de grupos será frente a los alemanes, el 1 de diciembre a la 1 p. m.