Costa Rica cierra con notas positivas el Mundial de Qatar 2022, pero sin borrar fallos dentro y fuera de la cancha

A nivel de números, Costa Rica ocupó el lugar que la mayoría pensábamos, el último del grupo. Lo visto en la eliminatoria nos hacía pensar que sería así y se cumplió, porque es un equipo que no domina las dos facetas del juego.

No se puede dejar de lado que la Selección hizo el partido más malo de la historia de la Tricolor en Copas del Mundo, pero tuvo la capacidad de reponerse y eso se debe al carácter, la resiliencia y la personalidad del grupo.

Hay aspectos claves a señalar: a este grupo le faltó roce internacional y principalmente muchos de los jóvenes carecieron de ese roce internacional antes de llegar a Qatar 2022. Fue importantísimo que se le diera espacio a los juveniles, aunque hay que prepararlos mejor. No se tuvieron partidos de fogueo de nivel, en parte porque al técnico no le gustan y afectó. Es un tema a tomar en cuenta para el futuro.

Así mismo, otro detalle que se evidenció fue que sí se tienen argumentos en ataque. Contra Alemania se hicieron 20 minutos muy buenos, entonce surge la pregunta: ¿por qué no se puede intentar por más tiempo y en otro tipo de partidos?

Costa Rica debe tener un cambio de mentalidad y en lo táctico, porque el fútbol no es solo de defenderse; reitero, hay dos fases. En los primeros dos partidos apenas se hizo un remate directo y en el último se intentó más, se fue al frente con argumentos y se terminó con cinco disparos directos, lo que demuestra que se puede.

Finalmente, hay que entender que no debemos ser conformistas; podemos tener mejores participaciones en mundiales. No estamos lejos del primer nivel y se tiene la materia prima, aunque lo más trascendental es mejorar desde las bases.

Análisis de cada jugador de Costa Rica en su participación en todo el Mundial:

- Keylor Navas (8):

Fue de menos a más. Se recuperó muy rápido, fue factor en la victoria contra Japón y en evitar más goles contra Alemania. Es increíble que en tan poco tiempo volviera a un buen nivel.

Minutos jugados: 294.

Tapadas: 11.

- Óscar Duarte (6):

Pésimo partido contra España, pero resurgió en los otros dos. Cuando el rival jugó rápido por el centro tuvo problemas. Ajustó, porque dejó de llegar tarde y no cometió tantas faltas. Fortaleza mental.

Minutos jugados: 294.

Duelos ganados: 9.

- Francisco Calvo (7):

Fue punto alto, plasmando el buen nivel en el que llegó. De los mejores en las coberturas, supo quebrar bien la línea para anticipar e ir al frente y se debió a su buena lectura de los partidos.

Minutos jugados: 194.

Duelos ganados: 11.

- Kendall Waston (7):

Su nivel sorprendió positivamente. Mejoró al posicionarse mejor, no cometió tantas faltas porque tuvo buena lectura y no llegó tarde. Jugó con personalidad, bien en los pases y aportó en ataque.

Minutos jugados: 249.

Duelos ganados: 11.

- Bryan Oviedo (7):

Le costó mucho en la marca en los primeros dos juegos, pero frente a Alemania fue el mejor; con mucha propiedad para imponerse en defensa y pasó al ataque con buenos centros.

Minutos jugados: 268.

Duelos ganados: 13.

- Keysher Fuller (7):

En defensa sufrió mucho, perdió muchos mano a mano y el rival le sacó provecho, pero en ofensiva fue punto altísimo; con gol ante Japón y asistencia ante Alemania. Muy bien nivel al pasar al ataque.

Minutos jugados: 268.

Remates directos: 2.

- Celso Borges (6):

Esforzado. En el primer partido lo rebasaron, porque ya le cuesta el ritmo internacional y el regreso. Se repuso con su inteligencia y con balón, por momentos, fue un desahogo para el equipo.

Minutos jugados: 261.

Pases buenos: 99.

- Yeltsin Tejeda (7):

Se levantó de un debut pésimo. En el segundo juego ajustó más su marca, no cometió tantas faltas y esto lo hizo crecer. En el tercero puso mucho esfuerzo y su gol fue una demostración de fútbol moderno (un contención sumado al área).

Minutos jugados: 284.

Remates directos: 2.

- Joel Campbell (7):

Lo desaparecieron en el primer partido, en el segundo fue puro sacrificio y colaboró en defensa, porque nunca lo alimentaron. En el tercero sacó faltas, se las ingenió y generó peligro por su capacidad.

Minutos jugados: 288.

Duelos ganados: 31.

- Anthony Contreras (5):

No fue su mundial. Ante España el escenario le afectó y no se encontró, mientras que en el segundo sí corrió y presionó como acostumbra. Eso sí, no remató, no se asoció y no aportó arriba.

Minutos jugados: 133.

Pases buenos: 14.

- Jewison Bennette (5):

En los dos primeros partidos no se vio como se le conoce. Fue poco alimentado, pero no ganó duelos, no enfrentó, tampoco pudo llegar y le faltó colaborar. Ante Alemania mejoró un poco.

Minutos jugados: 118.

Pases buenos: 10.

- Brandon Aguilera (6):

En los dos primeros choques no tuvo buena participación y le tocó ingresar en momentos completos. Frente a Alemania se atrevió con balón y aunque condujo de más, fue para asociarse. Le faltó pisar el área.

Minutos jugados: 102.

Pases buenos: 27.

- Juan Pablo Vargas (8):

Es muy seguro. Hizo buenas coberturas, bien en la anticipación, atento en la marca y demostró que llegaba con muy buen ritmo. Con balones filtrados por el centro tuvo problemas de coordinación.

Minutos jugados: 100.

Duelos ganados: 7.

- Johan Venegas (5):

Dio muy poco. Falló pases importantísimos en transiciones ofensivas y no tuvo uno contra uno. Además, no generó juego, no tuvo remates y no aportó desequilibrio.

Minutos jugados: 74.

Pases buenos: 11.

- Gerson Torres (5):

Su aporte fue muy poco en ofensiva. Recorrió poco terreno, no enfrentó como se esperaba de él y no tuvo ese desequilibrio para dejarse la pelota y generar algo importante.

Minutos jugados: 65.

Duelos ganados: 8.

- Youstin Salas (7):

Excelente actitud, pese a su inexperiencia. Ingresó ante Alemania con carácter, buena personalidad, se mostró rápido y solucionó los problemas por la derecha con su buena marca.

Minutos jugados: 62.

Duelos ganados: 6.

- Carlos Martínez (4):

Fue desbordado con facilidad, perdió muchos duelos, se vio desubicado y le costó mucho manejar el escenario de una Copa del Mundo. Le faltó roce y fogueos internacionales de preparación.

Minutos jugados: 45.

Pases buenos: 7.

- Rónald Matarrita (5):

Su primera participación fue deficiente. Sin embargo, ante Alemania entró con buena actitud, buscó generar e ir al frente. Encaró y se le vio con deseos de aportar con intensidad.

Minutos jugados: 42.

Pases buenos: 17.

- Bryan Ruiz (5):

Entró contra España en un partido muy complejo y en una posición que no era la de él, porque es más para ir al ataque, que para defender. Lo intentó, trató de dejarse el balón y buscó aportar, pero no pudo.

Minutos jugados: 37.

Pases buenos: 8.

- Álvaro Zamora (5):

Al igual que la mayoría de los jugadores jóvenes, le costó el escenario y principalmente el momento en el que entró a debutar en una Copa del Mundo. No pudo pesar en un juego para el olvido de todos ante España.

Minutos jugados: 37.

Pases buenos: 5.

- Roan Wilson (-):

Fue importante para él debutar en una Copa del Mundo y ante Alemania. Hay que rescatar su personalidad, no le quemó el balón y trató de asociarse con sus compañeros.

Minutos jugados: 7.

Pases buenos: 4.

- Daniel Chacón (-):

Es de resaltar que ya sabe lo que es estar en una Copa del Mundo. Es difícil evaluarlo, porque su participación fue mucho menor de lo que todos esperábamos.

Minutos jugados: 2.

Pases buenos: 1.