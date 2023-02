Colegial de Jicaral vive más que un sueño en la Selección de Costa Rica

Apenas hace una semana vivió uno de los momentos más complicados en su corta carrera como futbolista, al quedar fuera del Mundial Sub-17 con Costa Rica. Sin embargo, tan solo unos días después y mientras estaba en el Colegio Técnico Profesional de Jicaral, todo dio un giro para Andry Naranjo.

El nombre de este defensor no le sonará muy conocido, pero es que Naranjo fue convocado por el técnico Luis Fernando Suárez para el microciclo de la Selección Mayor. Este estudiante de quinto año jamás se imaginaba que algo así le pasaría y es que ni estaba muy pendiente del llamado de Suárez, pero sus compañeros le dieron la noticia y armaron una celebración en los pasillos del recinto educativo.

“Estaba en el colegio y me puse muy contento cuando vi la lista de convocados. Mis compañeros estaban todos alegres por mí, me abrazaron y la pasamos bien. Mi día a día es ir al Colegio Técnico Profesional de Jicaral y en las tardes ir a entrenar con el equipo”, contó el jugador más joven en el llamado del timonel cafetero.

En medio de la timidez normal de un adolescente que se ve de golpe en la Tricolor, se describe como un zaguero aguerrido, fuerte en el juego aéreo y de buen toque de balón. Su 1,84 metros lo hacen destacar y es que a la distancia no parece que aún tan siquiera sea mayor de edad, claro, su cara lo delata.

El defensor Andry Naranjo (6) fue parte de la Selección de Costa Rica que participó en el premundial Sub17, que se realizó en Guatemala. La Nacional no pudo clasificar. (NORVIN MENDOZA/STRAFFONIMAGES/NORVIN MENDOZA)

Andry apunta a que este paso por la Nacional no sea pasajero, sino que su caso sea similar al de Jewison Bennette, quien convenció al entrenador de la Sele en las prácticas de la Sub20 y luego hasta disputó el Mundial de Qatar 2022 y firmó con el Sunderland, de la Championship de Inglaterra.

Más allá del duro revés con la Sub17, al final ese certamen fue la vitrina para que este jicaraleño despertara el interés en la Mayor. Eso sí, no quiere perder el norte y sabe que debe seguir estudiando y crecer en el fútbol.

“Le digo a todos los muchachos que tienen mi edad que luchen y que tengan amor por la patria. Uno viene a tratar de hacer las cosas bien acá y a seguir los pasos de jugadores como él (Jewison Bennette)... En mi caso, es complicado llevar el estudio con el fútbol, pero los profesores en el colegio me ayudan. Algunas veces me pasan los exámenes, si es que lo necesito y también con la materia”, manifestó el juvenil.

Naranjo no pudo cumplir otro de sus sueños: conocer y compartir con Celso Borges (no fue convocado), a quien admira, según confiesa. Sin embargo, apunta a volver en un futuro cercano y estar en cancha con su ídolo, incluso, por qué no, más adelante enfrentar a su gran referente en defensa, Virgil van Dijk de Países Bajos.

Conocer y ver opciones a futuro Copiado!

El primer microciclo de la Selección Nacional, luego del Mundial de Qatar 2022, estuvo lleno de caras nuevas, pensando más hacia el futuro y a pruebas que pretende realizar el técnico Luis Fernando Suárez.

La idea es clara: conocer y ver más alternativas. La línea de Suárez no cambia y no importa si los jugadores están en liga de ascenso, tienen menos regularidad o son menores de edad.

“Es un microciclo para conocer a los jugadores que no hemos podido observar e ir perfilando. No es solamente ver el presente, sino el futuro y ver quiénes pueden llegar a ser para Selección Nacional. El profesor normalmente pone el ejemplo de Jewison Bennette, quien empezó siendo un sparring y luego fue importante para la Selección. Ya llegó a Inglaterra y ya hizo una de las partes difíciles, pero ahora le queda otra parte, que es consolidarse y jugar”, comentó el asistente técnico, John Jairo Bodmer.

Los 21 llamados se sumaron desde el lunes, realizaron trabajos de recuperación en su primera sesión y juego en espacio reducido. Este martes vieron detalles tácticos y el miércoles cerrarán haciendo fútbol, para que los valoren más en detalle.

El próximo compromiso oficial de Costa Rica es el 25 de marzo, cuando se mida a Martinica, en la Concacaf Nations League.