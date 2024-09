Claudio Vivas disfruta el presente de Joel Campbell: ‘Hay que celebrar, esto es él’

Claudio Vivas habló claro y directo, luego del triunfo de la Selección de Costa Rica contra Guadalupe por 3-0, con anotaciones de Francisco Calvo, Ariel Lassiter y Warren Madrigal, pero uno de los futbolistas que más elogió fue a Joel Campbell.

- Se pedía en el fútbol costarricense recuperar a Joel Campbell para verlo con el nivel acostumbrado en Selección. ¿Cómo lo ve y cuánta libertad hay que darle, no amarrarlo tácticamente para ver la mejor versión del jugador?

- Mi trabajo es ese, es verlo a Joel todos los fines de semana y por suerte el fútbol brasileño nos lo permite, ya sea por la tecnología, el verlo en vivo. El presente de Joel es esto, es lo que acabamos de ver. Está más que claro que él tiene que adaptarse al funcionamiento y al esquema que uno proponga. Es un jugador que tranquilamente puede ser segunda punta, media punta o extremo como lo hizo ahora.

”El tema es que la tracción de la pelota de él es necesaria para nosotros, para el equipo, porque él le da mucho aire fresco a eso. Lo que pasa es que le agregó esfuerzo hacia atrás, agresividad, uno contra uno, desdobles y situaciones de gol porque pateó al arco.

”A mí me parece que hay que celebrar, esto es él; porque lo viene haciendo en el Brasileirao, que no es cualquier competencia. Encima le tocó un equipo que está peleando el no descenso, pero el presente de él es este y hay que disfrutarlo”.

- ¿De aquí al lunes podría repetir equipo o rotar?

- Hay que evaluar, ahora nos vamos a la concentración, vamos a cenar, vamos a quedar concentrados y este viernes en la mañana vamos a entrenar con aquellos jugadores que no tuvieron mucho tiempo. Creo que Haxzel Quirós no va a poder estar el lunes, pero es algo muy apresurado de mi parte, porque el médico me pidió paciencia.

”Sin embargo, yo creo que le ha molestado, no fue solamente un calambre y el partido del lunes ya es importante para nosotros contra un buen rival. Veremos cómo está el equipo, cómo dieron las medidas, cómo estuvieron aquellos jugadores a los que les tocó estar y tomaremos decisiones de acá al lunes que se juega el partido”.

- Después de un 3-0 el balance es positivo. ¿Cuál es el pendiente para el equipo y para usted luego de este juego?

- En el primer tiempo teníamos que habernos ido con un gol arriba, me parece que hicimos muchos méritos para eso. Contra estos equipos que inesperadamente lo que pasó es que nosotros perdíamos la pelota en un lugar neurálgico, que eran esos pases hacia los contenciones, o esos partes cortos que a veces quedaban, ya sea por la cancha, por el golpeo, o a lo mejor no querer arriesgar.

”El rival supo aprovechar esa transición, porque tenía jugadores rápidos y contra este tipo de equipos hay que tratar de evita eso. Si ellos nos hubieran convertido, la cosa habría sido otra. Se puede evitar, era innecesario y creo que eso es lo que tenemos que ajustar, sobre todo cuando los partidos son tan parejos.

”Cuando nos toque jugar contra equipos más parejos, esas situaciones de gol hay que tratar de evitarlas. Nosotros tenemos que seguir intentando el juego, pero tampoco darle ese alimento para que el rival se aproveche”.

- Dijo que le gustaría tener más la pelota con mayor criterio en ofensiva y se meten tres goles. ¿Cuánto se ha mejorado o se ha crecido en ser más ofensivos?

- Me dejo llevar por los números en este caso en particular porque recién terminó el partido y a veces hay algún margen de error, pero con la tecnología que nosotros manejamos, tuvimos mucho tiempo el balón, fuimos superiores en ese aspecto al rival. Mejoramos y lo que hay que tratar es ser más inteligentes a la hora de intentar ese pase filtrado, de manera tal que el rival no sepa aprovecharlo y no nos agarre mal parados.

”Lo que pasaba en el primer tiempo es que ellos jugaban con uno y uno y al segunda punta no lo localizábamos, entonces tenía que salir un central y quedaba muy lejos de la posición de línea de tres y a veces nos agarraban en uno contra uno. Cuando tenés una línea de tres y jugás uno y uno, deberían sobrar dos jugadores.

”El rival supo aprovechar eso y nosotros nos acomodamos después de los 15 minutos y no lo sufrimos más, pero es muy importante tener en cuenta esa situación y saber que cada partido es diferente. Ya terminó el partido, pudimos ganar, pero el lunes es otro rival, es otra cosa, es otro escenario y para eso tenemos que estar”.

- Orlando Galo contó que usted les decía la necesidad de hacer clic con la afición. ¿Hay algún distanciamiento entre la afición y la Selección de Costa Rica? ¿Qué se necesita para recuperar la confianza?

- No, no, para nada, yo no siento eso, al contrario. Lo vivo en el día a día, ahora soy un poquito más conocido en los lugares donde yo me muevo, que son pocos, porque estoy mucho tiempo en la Federación. Siento que no, el tema es que nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo, con resultados y con rendimiento.

”En el próximo partido, cuando juguemos de local, la cancha va a estar llena. De eso no tengo ninguna duda. Es un tema en el cual yo no me tengo que meter en lo absoluto, porque toca, toca, el horario no ayuda tampoco, pero no es cosa nuestra. No es culpa de nosotros.

”Así está hecho y hay que aceptarlo, pero en el próximo partido la gente nos va a acompañar. Este equipo va a seguir creciendo, hay mucha juventud. Los jugadores que entraron de cambio lo hicieron muy bien, entraron rápidamente al partido, contagiaron, entonces creo que la gente tarde o temprano se va a entusiasmar y nos va a seguir acompañando. La Selección es de todos los ticos y ustedes (prensa) también nos tienen que ayudar para eso”.

- ¿Le falta un socio a Jefferson Brenes en la generación de fútbol?

- Yo creo que también es importante saber que cada partido necesita diferentes intérpretes. Nosotros en el primer tiempo generábamos, pero nos faltaba ese pase entre líneas que terminaba dándolo un central, un volante y a veces era interceptado por el rival.

”Lo que busqué con Álvaro Zamora fue encontrar un buen volante creativo, que recibiera los cuadrados de los costados de los contenciones y saber que nosotros teníamos a un hombre más en defensa, en la línea de tres que armamos y que Jefferson Brenes no tenía ningún inconveniente, no estaba amonestado y no tenía problemas para jugar de contención solo y de hecho creo que fue un jugador importante dentro del partido.

”Me parece que más que socio, dejando de lado el sistema, porque a veces el sistema al entrenador lo que hace es privarlo de poner a algunos jugadores y nosotros tenemos muchas variantes de mitad de cancha en adelante.

”Cuando íbamos 2-0 le dije a Paulo César Wanchope que quería poner a Andy Rojas, por ejemplo, para terminar el partido. Sin embargo, la opinión de Chope valió, porque después llegó el tercero sin problemas. Más allá de ese intérprete, lo que hay que buscar son intérpretes que nos permita encontrar ese juego asociado, esa profundidad, que puede ser con diferentes tipos de características.

”La diagonal de Joel Campbell y la diagonal de Josimar Alcócer les permitía a Ariel Lassiter y a Haxzel Quirós profundizar. Después, lo importante de este partido era generar muchas opciones de gol, haber concretado y lo que hay que revisar es un poco la cantidad de situaciones de gol que nos generó el rival para ajustar. Es importante el paso que dimos”.