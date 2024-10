Claudio Vivas aplaude de pie a Brandon Aguilera y compañía

- ¿Cuál es el análisis de la victoria ante Guatemala 3-0 y la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones? Copiado!

- Con los jugadores que tenemos en la lista pudimos ir haciendo variantes contra los diferents rivales. El equipo puede adaptarse a dos esquemas. Preparamos el partido con un esquema 4-4-2 entre el domingo y el lunes. Contamos con un cuerpo técnico muy trabajador, donde todos colaboran y hacen un aporte muy importante. Llegamos a la conclusión de que este partido debíamos jugarlo de esta manera.

- ¿El enfrentar a Panamá en cuartos de final se puede ver como una revancha, luego que nos mandaron al repechaje de la Copa América? Copiado!

Habrá que ver si es el rival. El que sea, no podíamos quedarnos fuera de esta instancia. Estamos felices de poder jugar una nueva fase, y hay que prepararse para cualquiera de los dos equipos que están esperando. Para nosotros es importante competir. Haber dado un paso firme hacia adelante, es significativo, y felicito a todos los jugadores que demostraron un gran profesionalismo.

- ¿Siente que con el triunfo ante Guatemala y la clasificación se afianza en el banquillo de cara a los juegos ante Panamá? Copiado!

- Quería ganar porque hacemos un gran esfuerzo. Estamos felices de vivir en este país y de tener esta posibilidad que nos da la Federación. Lo que pase a partir de mañana ya no depende de mí, dependerá de lo que sea mejor para el fútbol costarricense. Está claro que estamos muy entusiasmados de continuar, pero este no es el momento preciso para confirmarlo. Debemos hablarlo con el Comité Ejecutivo, y no soy yo quien deba tomar esa decisión.

- ¿La prueba de fuego para que usted continúe es el duelo ante Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones? Copiado!

- Dirigiendo una Selección Nacional, cada partido es una prueba de fuego. Es la Selección de Costa Rica, y este es un buen momento para que todos le demos el valor que merece. Costa Rica debe empezar a mirar hacia adelante y tomar estos partidos con seriedad. Asumir que cada partido es una final. Los que trabajamos en el fútbol sabemos que dependemos del rendimiento y los resultados. En la vida no tengo miedo, solo precaución, siempre alerta para ver qué es lo mejor para mi equipo y el resultado.

- ¿Cómo analiza la participación de Kenneth Vargas? Copiado!

- Es un jugador que milita en la liga escocesa, al cual habitualmente vemos los domingos y los jueves en la Conference League. Normalmente, es titular en su equipo, lo conocemos muy bien. Lo llevamos al Torneo de Francia, a los Centroamericanos y del Caribe, y también a la Copa Oro. Es un jugador con buenas condiciones, tiene gol, confiamos en él y se ha ganado el lugar que ocupó hoy.

- ¿Cuál es la valoración que hace de la dupla de Alonso Martínez y Manfred Ugalde? Copiado!

- Me preguntaron si ellos podían jugar juntos y la verdad es que sí. Son jugadores de características diferentes: Alonso es un jugador que aprovecha más los espacios, mientras que Ugalde soporta mejor el físico del rival. Son dos jugadores excelentes, y debemos celebrarlo. Desde ese punto de vista, consideré que lo mejor era jugarle mano a mano a Guatemala. Ellos son compatibles y pueden seguir jugando juntos.

- Brandon ha sido cuestionado por su rendimiento con la Selección Nacional, pero ante Guatemala fue uno de los mejores. Copiado!

- La verdad es que hay que ponerse de pie y aplaudirlo. Jugó un partidazo, sin amonestaciones, en la posición de doble contención. Sin embargo, necesitábamos recuperar balones y tener buenos pasadores, por lo que preparamos dos equipos para tener criterio y un pase profundo.