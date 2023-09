Claudio Vivas aclara para cuándo estaría el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica enfrentará a Emiratos Árabes Unidos, este martes a las 9 a. m. (hora tica), en el estadio Maksimir, del Dínamo de Zagreb. El técnico interino, Claudio Vivas, pretende que el combinado patrio muestre un nivel similar al del amistoso ante Arabia Saudita y cierre con buenas sensaciones, de cara a la elección del nuevo entrenador

Vivas, quien también es el Director Deportivo de Selecciones Nacionales, es quien lleva el peso de entrevistar candidatos y sugerir opciones para el nuevo timonel. El argentino aseguró que trabaja intensamente en el tema para definirlo pronto.

La Nacional se impuso 3 a 1 ante Arabia, en un choque que marcó el regreso de figuras como Manfred Ugalde, Rándall Leal y Jimmy Marín, entre otros. Estos futbolistas volvieron tras la salida del timonel Luis Fernando Suárez y con ellos, Vivas pretende sentar las bases para el nuevo seleccionador.

¿Cómo está el tema de la elección del nuevo técnico? Copiado!

- Estoy con la Selección, pero también trabajo con el tema del entrenador. Tengo algunos encuentros virtuales pactados con candidatos, incluso, este lunes tengo uno.

Claudio Vivas está a cargo de todas los combinados de la Selección de Costa Rica y también asumió el puesto de técnico interino de la Mayor. (Jose Cordero)

”No voy a entrar en el juego de decir nombres, porque sería empezar con las adivinanzas. Dije antes del partido contra Arabia que hay técnicos que ya están descartados y no vale la pena decir sus nombres. Nos han dado respuestas negativas y también hay interés de varias personas.

”No puedo ser preciso, porque no me gusta soltar nombres así, sino que primero debo darle la información a los dirigentes. Lo que sí me gustaría es concretar esto el próximo mes, porque aunque no tenemos fogueo en octubre, queremos hacer dos juegos con futbolistas Sub23.

¿Cómo está el tema de los fogueos de octubre y por qué serían con una selección Sub23? Copiado!

- Se nos ha hecho muy difícil encontrar rivales. Suramérica está jugando eliminatoria para el Mundial, Europa está con partidos oficiales también y aunque nos surgieron opciones con africanos, no nos cerraban las posibilidades.

”Ante esto sugerí jugar con figuras de la Sub23, porque nos sirve para ver jugadores y hacer dos partidos en diferentes lugares en Costa Rica. Aún no está cerrado 100%, pero Colombia es una opción muy fuerte. Lo que no quiero es perder la fecha FIFA”.

¿Cuántos cambios planifica hacer ante Emiratos Árabes Unidos? Copiado!

- Solo puedo adelantar que Keylor Navas será el portero titular, el resto no. Todavía no tengo confirmado el equipo. Igual, cada juego de la Selección de Costa Rica no es para pruebas, es para competir y salir adelante con lo que se nos presenta. Trataré de elegir a los jugadores que estén mejor físicamente, luego de estos días intensos que tuvimos. El martes confirmaré el equipo.

¿Qué no le gustó del primer partido y en qué debe mejorar la Selección de Costa Rica? Copiado!

- Lo que se vio es que tuvimos situaciones que corregir, como evitar el remate de larga distancia y esas paredes que nos entraron a las espaldas de los laterales. Me gustaría que el equipo tenga más la pelota y que dure más con la posesión.

¿Para qué sirven estos fogueos ante Arabia y Emiratos? Copiado!

- Competir siempre es bueno. Tener partidos internacionales nos permite aprovechar todas las fechas FIFA. Con tanta competencia en todo el mundo, es difícil conseguir rivales y nosotros tuvimos la suerte de concretar estos dos fogueos.

”Además, hay un ranking FIFA que es importante. Hay que aprovechar cada ventana de fogueos, pero no solo para cumplir, sino que para competir, medirnos ante otros rivales y crecer”

¿Le dará minutos a todos los jugadores ante Emiratos Árabes Unidos? Copiado!

- No estamos para darle minutos a todos. Lo importante es que cada juego de la Selección de Costa Rica nos da la posibilidad de crecer. Veremos cómo se presenta el partido y durante el juego valoraremos los cambios que se deben hacer para ganar y para llevarnos buenas sensaciones.

”No pienso en poner a los jugadores solo porque fueron convocados. Cuando se les llama se les invita a venir, a competir y ya después uno va valorando”.

¿Qué valoración hace de Emiratos Árabes Unidos? Copiado!

- Arabia y Emiratos son equipos con similitudes, en lo que se refiere a esquemas y a nivel físico. Sin embargo, lo más importante es lo que hagamos nosotros como equipo.

”No es justo decir que una selección es más fuerte que otra, porque hoy en día cualquiera puede ganar. Para nosotros todos los partidos son importantes, porque nos ayudan a crecer, a mejorar en todo aspecto y hay que seguir por ese camino”.