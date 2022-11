Bryan Ruiz: ‘No hay explicación, es dar disculpas a toda la afición’

Después del pitazo en el Estadio Al Thumama hubo una larga encerrona en el camerino de la Selección de Costa Rica. No era para menos.

Ese marcador de 7 a 0 retumba como el capítulo más grosero de la Tricolor en una cita planetaria. No se dio en Italia 90, ni en Corea y Japón 2002, tampoco en Alemania 2006, mucho menos en Brasil 2014 y pasó en Qatar 2022.

La caída de la Sele fue vergonzosa, pero según el capitán del equipo patrio, Bryan Ruiz, tampoco hay mucho tiempo para lamentos, aunque reconoce que el golpe fue durísimo.

“Recibimos un golpe muy duro, no hay secreto en eso, pero no podemos caernos completamente. Necesitamos levantarnos rápidamente, porque tenemos todavía dos partidos muy duros y contra Japón el equipo tiene que cambiar esa cara que se vio”, expresó Bryan Ruiz en Teletica Radio.

Piensa en ese marcador tan abultado y el mediocampista no sabe cómo explicarlo.

“Está claro que fue una sorpresa en todo sentido. Si bien es cierto sabemos la calidad de los jugadores españoles, pero el resultado al final es muy doloroso y no hay excusa, no hay más que ofrecer disculpas. España hizo un partido perfecto y nosotros totalmente lo opuesto”,

”Así es el resumen del partido de hoy, que es duro, es claro, pero nos toca levantarnos de una manera que es muy difícil con un resultado así, pero necesitamos levantarnos contra Japón”, insistió.

Dijo que la Selección de Costa Rica tenía muy bien analizada a España y sabía a la perfección todo lo que podía presentar en este juego.

“Ellos manejaron con paciencia el partido y desde el inicio lograron abrir el marcador. Eso les facilitó el partido. Nosotros lo contrario, al recibir el primer gol, yo creo que el equipo entra en un momento de nerviosismo. Después de que el primer tiempo terminó 3-0, España supo manejar todo el segundo tiempo, buscó seguir atacando y logró los demás goles”.

Pero vuelve a pensar en diferentes lapsos del juego, que fue dominado de principio a fin por La Roja.

“Como les digo, no hay explicación, es dar disculpas a toda la afición que nos ha apoyado y de cierta manera buscar levantarnos en el próximo partido. Es muy difícil dar una respuesta ahorita, pero nos toca, de cierta manera habrá un duelo rapidísimo, porque ya este jueves volvemos al entrenamiento”.

Ruiz indicó que empezarán por revisar el video de todo lo malo que Costa Rica hizo contra España, “que fueron muchas cosas”.

También analizarán con sumo detalle lo que fue el juego entre Japón y Alemania para que el cuerpo técnico planifique lo que será el duelo del domingo a las 4 a. m. contra los nipones.

¿Se puede confiar? “El que no quiere confiar tiene todo su derecho. Nosotros no podemos no confiar, tenemos que seguir creyendo y por más de que el camino es duro, después de una derrota así, seguiremos creyendo hasta que haya posibilidades de clasificar, aún sabiendo que es duro”, respondió Bryan Ruiz en la zona mixta del Estadio Al Thumama, en Doha, Qatar.