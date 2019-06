Es parte de este deporte, como futbolistas tenemos que entender esta situación. Esto lo hablé con el profesor, le dije que acá iba a estar para lo que me necesitara y que si no estaba pensando en mí como titular, no tenía problema en aportar fuera de la cancha, en jugar 30 minutos o 15. Si me toca no jugar, apoyaré a mis compañeros y los ayudaré a que se saque el resultado, porque lo más importante es la Selección y que se de lo que se necesite, independientemente de los que estén en cancha.