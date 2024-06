Brandon Aguilera se lleva uno de los premios más codiciados ante Brasil

Muchos deseaban la camiseta “10″ de Brasil, pero fue el “10″ de la Selección de Costa Rica quien logró quedársela. Brandon Aguilera obtuvo el premio de intercambiar con Rodrygo, pero no fue el único gusto que se dio.

JUGADOR DE COSTA RICA LE PIDE LA PLAYERA A RODRYGO Y SE LA FIRMA NEYMAR VAYA REGALITO 🤩💯 Brandon Aguilera, una de las promesas de Costa Rica, se llevó la de Rodrygo y con firma de Neymar. Acá contó cómo le hizo. 👇 🎥: @pablo_LMtz Publicado por RÉCORD México en Lunes, 24 de junio de 2024

Luego de interactuar con el futbolista del Real Madrid y cambiar la indumentaria, Aguilera se encontró en los pasillos del SoFi Stadium con Neymar y se llevó el autógrafo del brasileño. El verdadero dueño de la “10″ de la Verdeamarela no pudo disputar la Copa, ya que se recupera de una lesión en su rodilla izquierda, pero igual acompañó a su selección.

Brandon se mostró feliz, no solo por el empate 0-0, sino también por un tesoro que guardará en su colección.

“Le dije a Rodrygo si podía tener la camiseta, me dijo que sí y me la dio. Fue un detalle muy bonito y luego al ir por el pasillo vi a Neymar y me la firmó”, comentó el creativo de la Sele en zona mixta, tras el debut en Copa América.

El jugador de la Tricolor tuvo un buen desempeño ante la Canarinha y destacó por su despliegue físico y buena marca.

El creativo aprovechó para enviar un mensaje: “Hace 15 días me criticaban y decían que por qué estaba en la Selección y ahora es diferente. Ante las críticas y los elogios, uno debe seguir trabajando igual”.

Además, comentó: “Siempre trabajamos con la ilusión de hacerlo bien. Desde que terminó el juego en Granada trabajamos con ese anhelo de sacar un resultado positivo ante Brasil y ahora debemos afrontar los dos juegos que nos quedan de la Copa igual”.

Brandon Aguilera (izquierda) buscó a Rodrygo luego del juego entre la Selección de Costa Rica y Brasil, para intercambiar camisetas. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

Costa Rica se medirá ante Colombia el próximo viernes a las 4 p. m., en Arizona, Estados Unidos. El martes 2 de julio enfrentará a Paraguay a las 7 p. m., en Austin, Texas.