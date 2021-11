Barlon Sequeira: ‘En algunos momentos he quedado debiendo’

Orlando Galo, Barlon Sequeira y Fernán Faerron son parte de los jugadores que se encuentran en el microciclo de la Selección Nacional. (Prensa Fedefútbol)

El estilo de juego de Barlon Sequeira le agrada mucho al técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez.

Pareciera que de los jóvenes que se encuentran en el microciclo de esta semana con la Tricolor, él es uno de los que tiene mayores posibilidades de quedarse para los juegos eliminatorios de este mes, contra Canadá (12 de noviembre) y Honduras (cuatro días después).

De hecho, el extremo confirmó este martes que tiene visa canadiense, lo cual eleva sus posibilidades de conformar la delegación patria que afrontará ese juego en territorio norteamericano.

“Somos muchos jugadores jóvenes que queremos la oportunidad de estar en los partidos contra Canadá y Honduras y tomarse esto con la mayor seriedad. Sabemos que si el profe nos llamó es porque nos ha visto cosas buenas y demostrarle que podemos estar para esos partidos”, reseñó Sequeira en declaraciones a Radio Columbia y Repretel.

El ateniense contó que Suárez les dijo que si fueron llamados es porque él sabe que le pueden dar algo y que entonces se tomaran esta semana con la mayor seriedad, porque cualquiera puede ser llamado para los partidos.

“Y que ante todo disfrutemos esto, porque estar en la Selección es lo más bonito para un jugador. Es el sueño de todo jugador en Costa Rica, jugar una eliminatoria, jugar un Mundial y ahora que la oportunidad está tan cerca, queremos demostrarle al profe que tenemos el talento y el carácter para estar ahí”.

Barlon Sequeira regresa a la Selección Nacional después de superar algunas lesiones y se encuentra muy entusiasmado.

“Es el orgullo más grande que puede tener uno como jugador. Ha sido difícil, porque estuve en la primera convocatoria para los juegos de la eliminatoria, pero por una lesión no pude participar y ahora el profe otra vez me da la oportunidad, entonces demostrarle que puedo estar, que le puedo devolver la confianza que él me ha dado”, apuntó.

También ha sabido sobrellevar las críticas. De hecho, él mismo sabe que puede dar más y asegura que está comprometido con eso.

“A veces es frustración porque no se sacan resultados, porque el equipo no está bien y tal vez sí en algunos momentos he quedado debiendo. Como jugador uno no tiene buenas temporadas, buenos partidos, pero con la ayuda de compañeros que lo aconsejan siempre ir trabajando y saber que vienen algunas cosas buenas”, reflexionó.

Aarón Salazar: ‘Si estamos acá es porque tenemos las cualidades, la calidad también’

Al igual que Barlon Sequeira, el defensor Aarón Salazar es otro futbolista joven que anhela quedarse en la Selección Nacional.

“Es una bonita responsabilidad, si estamos acá es porque tenemos las cualidades, la calidad también y es importante demostrarle al profesor también que no solo estamos por estar, sino que podemos competir con los que ya están”, opinó el central que también puede jugar como lateral.

A diferencia de Sequeira, en este momento él no tiene visa canadiense.

“Pero es un partido complicado, difícil, Canadá ha venido subiendo el nivel estos últimos años, ahorita tiene un equipo con muchas figuras y tenemos que ir a hacer un partido inteligente allá”, opinó.

Si no pudiera ir a Canadá por ese requisito, de igual manera está el último partido del año en la octagonal, que será el 16 de noviembre en el Estadio Nacional contra Honduras. Y él quiere seguir en la Selección.

“A los que juegan en mi posición los admiro mucho y creo que puedo aprender mucho de ellos, tal es el caso de (Óscar) Duarte, que tiene muchos años jugando afuera. Creo que puedo aprender mucho de él y sacrificios muchos, todos hemos pasado muchos sacrificios para estar acá, he pasado por diferentes equipos, me ha tocado esperar y he sido paciente”.

Considera que tanto Duarte como Francisco Calvo lo están haciendo de muy buena manera como centrales en la Selección Nacional.

“El nivel de todo el equipo lo da la competencia y es lo que nosotros podemos venir a aportar, darle competencia a los que ya están para que todos estemos a tono”.

Fuera de las canchas, a Salazar le gusta mucho la música. Inclusive, sabe tocar guitarra y estudia administración.

“Es importante tener algo porque nuestra carrera es muy corta y siempre me ha gustado estudiar, fuera del fútbol”.

Luis Fernando Suárez entregará a finales de semana la lista definitiva para los partidos eliminatorios contra Canadá y Honduras.