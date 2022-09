Anthony Hernández: La madrugada en la que un barrio de Puntarenas enloqueció con su gol

Anthony Hernández aprovechó al máximo la oportunidad que le dio Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica. (Fedefútbol)

Ni siquiera en la casa de Anthony Hernández sabían si el futbolista de 20 años tendría participación en el amistoso entre la Selección de Costa Rica y Uzbekistán, que terminó con un triunfo de antología de la Nacional, por 2 a 1, con dos goles convertidos en tiempo de reposición.

La familia completa se reunió y todos estaban pegados frente al televisor, sin percatarse de que en el barrio Pueblo Redondo, en Chacarita, Puntarenas, la expectativa era la misma.

Nadie quería perdérselo y para eso, la única forma era desvelarse. Para todos valió la pena.

“Fue muy lindo, ahí nos quedamos despiertos, esperando el partido y lo disfrutamos mucho. Teníamos la esperanza y la fe de que le dieran unos minutitos, pero no sabíamos que lo iban a meter”, expresó Isamar Hernández, tía de Anthony Hernández.

Quizás ni el propio futbolista tenga idea de lo que pasó en su casa cuando él entró a la cancha del Estadio Mundialista de Suwon, en Corea del Sur.

“Nos pusimos a gritar de la emoción, a esas horas de la noche. Por lo menos nadie dormía en el barrio, todo el mundo estaba igual, disfrutando del partido y más cuando lo metieron a él”, relató la orgullosa tía del futbolista porteño.

Mucho menos sospechaban que lo mejor quedaría para el final.

“Lo del gol fue excelente, ayudó a que empatáramos y que luego ganáramos el partido. Ojalá se gane un campito en la lista final del Mundial de Qatar”.

Doña Isamar cuenta que a Anthony siempre le encantó jugar con la bola y que eso se notaba desde que empezó a dar sus primeros pasos.

“Siempre ha sido muy fogoso en eso del fútbol, pero es que también desde muy pequeño se iba con el papá a la pesca, iba a tirar con él y verlo ahora convertido en futbolista y en seleccionado nacional es increíble. Aquí en la casa estaban mis papás, mis hermanos, los primos, todos”.

Cuenta que lo veían en la televisión y no lo podían creer.

“Estar en la Selección es algo grande y es difícil llegar ahí, pero nunca perdimos la fe, porque él siempre ha luchado por lo que quiere y se esfuerza día con día. Gracias a Dios se le dio estar ahí, que es un sueño de niño que siempre había tenido. Ahora que se esfuerce más, para que siga ahí”, manifestó doña Isamar.

Pies en la tierra

“Darle gracias a Dios por la oportunidad de dejarme anotar mi primer gol con esta Selección que es la que más amo y la verdad desde un principio yo dije que venía aquí a trabajar y a dar lo mejor de mí. Y me voy contento, porque sé que di lo mejor de mí en cada momento, en cada balón, los compañeros siempre me apoyaron y estoy muy feliz por mi primer gol”, expresó Anthony Hernández, quien afirma tener los pies en la tierra.

Ya experimentó esa sensación de que jugar con la Selección Nacional no es lo mismo que hacerlo con un club.

“No es lo mismo, la intención es muy diferente la verdad, el fútbol más rápido, más táctico, pero a eso venimos, a trabajar y a hacer lo que el profe quiera. Estoy muy feliz y dedicárselo a Dios que es el que ha estado conmigo, a mi novia, a mi familia y a toda la provincia grande de Puntarenas”, subrayó.

Y agregó: “A trabajar el doble, pies sobre la tierra, con humildad y ahora a llegar a mi equipo para seguir trabajando y hacer las cosas de la mejor manera”.

El futbolista de 20 años admira de Luis Fernando Suárez que ha llamado a los jugadores que realmente le llaman la atención, sin importar edades, nombres o equipos.

“A él nunca le ha temblado el pulso para poner a un joven y ahí vio, Álvaro Zamora muy bien, Carlos Mora, mi persona, muchos somos jóvenes y aquí estamos, a dar la cara y cada minuto que él nos de, así sean 30 segundos que nos ponga vamos a correr por ese balón”.

Esta gira por Asia con la Selección de Costa Rica es algo que Anthony Hernández no olvidará, pero está dispuesto a hacer méritos para seguir ahí, porque sabe que esto apenas empieza.

“Es una experiencia muy bonita, con jugadores élites que me he encontrado, que ahora son como mi familia, me han recibido muy bien y ahora a seguir trabajando, cada día más y si estoy tomado en cuenta para la Copa del Mundo, bienvenido sea y darle la honra a Dios y si no seguir trabajando, porque vienen muchos más éxitos”.

Anthony Hernández es ese jugador porteño que provocó que el barrio Pueblo Redondo enloqueciera en esa madrugada, en la que la Selección de Costa Rica le ganó a Uzbekistán, con una remontada en tiempo de reposición.