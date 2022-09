¿Quién es Anthony Hernández, anotador de la Sele a quien un exjugador le pagaba el pasaje para ir a entrenar?

Apenas era una carajillo cuando Anthony Hernández integraba el equipo de alto rendimiento de Puntarenas.

Este vecino de Chacarita de Puntarenas estaba obsesionado por el fútbol y quería abrirse camino en el balompié profesional.

Roberto Wong, exdefensa de Puntarenas, lo recuerda muy bien. De hecho, dice que en ocasiones Hernández llegaba a entrenar en bicicleta, pero en otras él mismo le daba el dinero para que pagara los pasajes del bus, pues estaba convencido de que el juvenil iba a descollar en el fútbol.

“Siempre fue un jugador muy potente y veloz. Algunas veces me tocó darle dinero para que pagara los pasajes cuando estaba en el alto rendimiento, para que viniera a entrenar junto a los hermanos Justin y Jorge Roque. En otras oportunidades llegaban en bicicleta. Siempre fueron jóvenes que escucharon consejos, y con ganas de surgir en el fútbol, por eso siempre los apoyamos”, reveló hace algunas semanas Wong a La Nación.

Tenía solo 16 años cuando Anthony recibió una oferta de Golfito, para ser parte de su proyecto en la segunda división.

“Me ofrecieron plata”, recordó días atrás un sincero Hernández con una pícara sonrisa, quien hoy con 20 años es una de las revelaciones del Puntarenas FC, equipo recién ascendido que está a dos partidos de lograr una clasificación soñada e impensada a las semifinales.

Por ese motivo, Hernández empacó y viajó cerca de 300 km para vestir la camiseta de Puerto Golfito, que en ese momento era dirigido por Alejandro Larrea, el exasistente de Óscar Ramírez en el Mundial de Rusia 2018.

Luego de un tiempo en Golfito, Hernández volvió al Puntarenas FC, pues le hacían falta su familia y amigos. Se vinculó con los porteños en la Liga de Ascenso y fue campeón.

El timonel Alexander Vargas le dio la titularidad en la máxima categoría y rápidamente llamó la atención de Luis Fernando Suárez.

“La verdad he venido trabajando bien. Le debo agradecer al profe (Alexander Vargas), porque me dio la oportunidad, la confianza y siento que le respondí. No le gusta que lancemos la pelota, le gusta que elaboremos mucho y que tengamos presión alta. Primero Dios, la idea es seguir adelante. Para eso estamos, trabajamos día con día. Estoy seguro que van a venir mejores partidos”, manifestó días atrás Hernández.

“En el pasado recibí ofertas de otros equipos de Liga de Ascenso, incluso de Guanacasteca y el Guadalupe de Paté Centeno, pero yo quería volver a jugar en Puntarenas, con el equipo de la provincia, donde tengo buenos amigos y había un buen proyecto”, había añadido.

La siguiente es la anotación de Anthony Hernández a Uzbekistán.

