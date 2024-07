Andy Rojas le da algo de brillo a una Selección de Costa Rica Sub-20 insípida

En el papel, el 3-0 de la Selección de Costa Rica Sub-20 ante Jamaica es un gran resultado que permite mantener intactos los objetivos en el Premundial de Concacaf. Sin embargo, la realidad es que el golazo de Andy Rojas fue lo único brillante de una Tricolor insípida.

Rojas es, por mucho, la gran figura de este plantel y lo demostró con un doblete en un momento crucial. El segundo tanto del atacante del Herediano fue una joya: conectó un centro de seguido con su pierna derecha y mandó la pelota al fondo con muy buena colocación.

No obstante, no hay que dejarse engañar por el marcador o por lo que hizo el florense. A la Sele le costó un mundo superar a un rival muy limitado, sin orden, que no tiene nada en ataque y que venía anímicamente muy golpeado luego de recibir nueve anotaciones de Estados Unidos en su debut.

La Nacional apenas pudo abrir el marcador en el minuto 50, gracias al cobro de penal de Claudio Montero. Rojas puso el 2-0 en el 67′, tras un horror del portero al atacar el balón, y en el 83′ llegó el 3-0.

El combinado que dirige Cristian Vella jugó con uno más desde el 71′, por la roja de Makai Bond Welch, y ni así pudo llenar de anotaciones a los jamaiquinos. El conjunto patrio llegó a cuatro puntos, luego de empatar con Cuba y superar a los caribeños, pero la diferencia de goles tiene un papel preponderante en este tipo de torneos.

Vella tendrá mucho trabajo por hacer si quiere dejar una mejor imagen y conseguir el pase a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Frente a Jamaica, no alcanzó con una posesión del 66% y, aunque realizaron 14 remates, la realidad es que la Tricolor careció de ideas, le costó mucho llegar con buenas combinaciones y falló en definición, pese al bajo nivel del adversario.

Andy Rojas (11) celebró a lo grande con sus compañeros, tras marcar un doblete frente a Jamaica, en el Premundial de Concacaf. (Fedefútbol)

Todos estos fallos de la Nacional se pueden pagar muy caro en la última jornada ante el conjunto de las barras y las estrellas, el próximo jueves 25 de julio, a las 8:06 p. m. Por ahora parece casi asegurado el boleto a la segunda ronda, sin embargo, la exigencia es mayor.

La Sub-20 comparte el Grupo A con Estados Unidos, Jamaica y Cuba. Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros pasan a la segunda ronda. Los cuatro semifinalistas del campeonato se clasificarán a la justa mundialista.

La Sele debe superar la fase de grupos e imponerse en el choque de cuartos de final para ganarse uno de los boletos a la Copa del Mundo.

- Alineación de Costa Rica:

Titulares: Berny Rojas, Andry Naranjo, Julián González, Wálter Ramírez, Kenay Myrie, Pablo Agüero, Alberth Barahona, Claudio Montero, Matías Wanchope, Andy Rojas y Esteban Cruz. DT. Cristian Vella.

Cambios: Dylan Masís (Wanchope, al 46′), Bryson Rodríguez (Masís, al 56′), Dylan Ramírez (Montero, al 77′), Deylan Aguilar (Agüero, al 77′) y Jorge Morejón (Barahona, al 88′).

Goles: 1-0 (50′): Montero (penal). 2-0 (67′): Rojas. 3-0 (83′): Rojas.

Estadio: Miguel Alemán Valdés, Celaya, México.

