Selección de Irán le responde a Donald Trump y aclara cuál país debería ser expulsado del Mundial 2026

La Selección de Irán posa para la fotografía antes de un partido de la pasada eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Luego de días de silencio e incertidumbre tras el ataque de Estados Unidos e Israel a su país, la Selección de Irán le respondió al mandatario estadounidense Donald Trump y dio algunas pistas sobre la gran duda que se hacen aficionados de todo el planeta: si estará en el Mundial de Fútbol 2026.

El representativo iraní se pronunció a través de su perfil oficial de Instagram, con un texto en persa y en inglés, en el cual aludió a las dudas sobre su presencia, después de que el propio presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que deben reconsiderar su participación, debido a motivos de “seguridad”.

A través de una publicación en su cuenta de la red Truth Social, Trump dijo este jueves 12 de marzo: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad“.

Sorpresivamente, los iraníes tardaron poco en responder este mismo jueves. “El Mundial es un evento histórico internacional; el equipo nacional de Irán, con fuerza y una serie de decisivas victorias conseguidas por los valientes hijos de Irán, fue uno de los primeros equipos en clasificar a este gran torneo.

“Ciertamente, nadie puede excluir a Irán del Mundial; el único país que podría ser excluido es aquel que apenas lleva el título de ‘anfitrión’ pero carece de la habilidad para proveer seguridad a los equipos participantes en este evento global”, indica la nota de los iraníes.

*Noticia en desarrollo