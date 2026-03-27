Selección de Irán hizo homenaje a niñas víctimas de la guerra, ¿lo repetirá ante Costa Rica? (video)

La selección iraní de fútbol apareció con mochilas escolares durante el himno previo a un amistoso frente a Nigeria, en homenaje a las niñas del colegio de #Minab , asesinadas en el reciente bombardeo del #EjeAgresorEpsteiniano pic.twitter.com/xjvMK80mli

Los integrantes de la Selección de Irán, rival de Costa Rica el próximo martes 31 de marzo en partido amistoso, realizaron un sentido homenaje a las niñas víctimas de un ataque con misiles ocurrido el pasado 28 de febrero, en el primer día de la guerra en el Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Durante el bombardeo a la ciudad de Minab, al sur de Irán, se registraron al menos 180 personas fallecidas; entre ellas, 65 eran niñas de una escuela de la localidad, según indicó el medio digital www.swissinfo.ch.

Los jugadores de la selección iraní de fútbol se formaron con mochilas escolares durante el himno previo a un amistoso frente a Nigeria, en homenaje a las niñas de la institución víctimas del ataque. Los africanos ganaron 1-2 el compromiso.

Todos los futbolistas sostuvieron los salveques a la altura de la cintura, en un acto simbólico recordando a las víctimas en edad escolar.

Los seleccionados de Irán sostuvieron las mochillas, recordando a las niñas muertas en la ciudad de Minab, Irán. (Reproducción video "X" Embajada de Irán en España/La Nación)

Según The New York Times, una investigación militar interna determinó que Estados Unidos es el responsable directo del ataque con misiles Tomahawk contra la escuela en Minab, Irán. El análisis interno reveló que el uso de cartografía obsoleta llevó a confundir el centro educativo con una base de la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, el Gobierno estadounidense no reconoció la responsabilidad y anunció una investigación.

Costa Rica e Irán se medirán este martes 31 de marzo a las 7 p. m. (hora de Costa Rica), en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía.

Irán, en la Copa del Mundo del 2026, integra el Grupo G, junto a Bélgica Egipto y Nueva Zelanda