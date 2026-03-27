¿Fernando Batista debe ganar Copa Oro y Liga de Naciones con Costa Rica? Esto responde Rónald González

Fernando Batista dirigió un microciclo de trabajo con jugadores del ámbito local previo a los duelos contra Jordania e Irán.

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, fue escueto. No fue directo, pero sí dejó claro que a Fernando Batista, nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, se le pedirá buen rendimiento en los torneos regionales que van más allá de la eliminatoria mundialista, como la Copa Oro o la Liga de Naciones.

La Selección de Costa Rica, en las últimas Copas Oro, no ha podido llegar a las semifinales, mientras que en la Liga de Naciones no ha clasificado a la última ronda, instancia en la que sí ha estado Panamá.

Aunque no quiso revelar si al timonel se le exige llegar o ganar alguno de los campeonatos, el dirigente sí expresó que la Selección debe aspirar a conseguir esas metas a corto plazo.

“Los tiempos en Selección son cortos. Tenemos dos Final Four y dos Copas Oro previo al Mundial; esperamos obtener estas metas cortas. Ahora lo principal es ir al Mundial. El Caribe ha tenido mejoría, pero sí vamos por metas cortas pensando en el futuro”, dijo en entrevista desde Turquía con Mauricio Quesada, enviado de Radio Columbia a los partidos de la Selección ante Jordania e Irán.

González detalló que Fernando Batista llegó a Costa Rica también con el deseo de alcanzar un Mundial, luego de quedarse muy cerca en el último periodo en el que dirigió a Venezuela en la eliminatoria hacia 2026.

“Él también quedó fuera. Está triste por esa anterior experiencia, pero se ha identificado con nosotros porque ve talento, ve respaldo y acompañamiento. El equipo está muy bien, los muchachos están con buena disposición. Estamos contentos por la llegada de Fernando Batista”, declaró.

Sobre lo que ha notado del DT en su trabajo diario, González destacó que, aunque han sido pocas prácticas, ya ha identificado fortalezas de Batista.

“Es un DT al que le gusta lo táctico; es estudioso. Ha dado mensajes claros, ha hecho charlas de video, ha trabajado por líneas. Tiene una mentalidad práctica, no es un técnico dogmático, no se casa con un sistema; utiliza el 4-2-3-1, pero se adapta. Está conociendo a los jugadores”, describió.

Luego del partido contra Jordania, Costa Rica tendrá el martes 31 de marzo el duelo ante Irán, a las 7 a. m.