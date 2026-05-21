Selección de Costa Rica ya tiene rivales en el Mundial y Brasil no podía faltar

El Mundial Sub-17 será del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar y ahí estará la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica quedó sembrada en el grupo I del Mundial Sub-17 de Catar, donde jugará la primera ronda contra Brasil, República de Irlanda y Tanzania.

En esta cita dirán presente las 48 mejores selecciones masculinas del planeta en esa categoría, en un Mundial que entrará en acción del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar.

Será la 21.ª edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y representará la duodécima participación de Costa Rica en esta categoría.

La Tricolor compartirá grupo con selecciones que combinan tradición y otras con crecimiento reciente en divisiones menores.

Brasil, cuatro veces campeón y segundo país con más títulos en la historia de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, será uno de los rivales del grupo; República de Irlanda disputará su sexta participación tras clasificar como uno de los mejores segundos lugares de UEFA; mientras que Tanzania afrontará su primer Mundial de la categoría.

Según el seleccionador Sub-17, Rándall Azofeifa, Brasil nunca va a dejar de ser potencia a nivel de fútbol y considera que enfrentarse contra la Canarinha es bonito, porque sube el reto, la exigencia y el nivel que deben presentar.

“Estoy seguro de que el equipo se va a comportar de la manera adecuada. Entendemos que no va a ser fácil, ir a un Mundial no es sencillo, ir a competir es lo que queremos y a partir de eso la preparación va a marcar el camino para conseguir los objetivos”, apuntó Rándall Azofeifa en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

En cuanto a los otros rivales, el exfutbolista apuntó que Costa Rica se topará a jugadores rápidos, fuertes y posiblemente con cierta técnica importante.

“Pero a partir de ahí, entender que el fuerte de nosotros en cuanto a la inteligencia, a la viveza y el buen trato del balón puede contrarrestar todo ese tipo de cosas”, citó.

También dijo que tienen que estar bien preparados a nivel físico y técnico para poder enfrentar el primer partido.

“Estamos ilusionados con la oportunidad de hacer las cosas muy bien, también hay que tomar las cosas con calma, analizar bien todos los integrantes de grupo, analizar en qué podemos ser más fuertes de lo que somos ahora, en qué tenemos que mejorar”, subrayó.

La Selección Sub-17 comenzará en junio esa preparación final para la Copa del Mundo y la intención de Azofeifa es aprovechar al máximo todos los espacios que tenga para trabajar con los jugadores.

“Días previos al Mundial, que vamos a tener un poco más de tiempo, dar los últimos toques al equipo para que pueda competir y Dios primero sé que así va a ser, poder avanzar lo más que se pueda”, concluyó.

Calendario de Costa Rica en el Mundial Sub-17

Tanzania vs. Costa Rica: Sábado 21 de noviembre.

Costa Rica vs. República de Irlanda: Martes 24 de noviembre.

Costa Rica vs. Brasil: Viernes 27 de noviembre.

El campeonato se desarrollará en Aspire Zone, en Doha, Catar, complejo deportivo designado por FIFA como sede oficial de la competición.

Costa Rica aseguró su clasificación al certamen mundialista tras una destacada actuación en las clasificatorias Sub-17 de Concacaf.

Recuerde que la Sub-17 cerró invicta su participación, con un balance de 35 goles a favor y ninguno en contra, luego de vencer 9-0 a Islas Turcas y Caicos, 26-0 a Islas Vírgenes Británicas y empatar 0-0 ante Puerto Rico.