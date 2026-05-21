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Selección de Costa Rica ya tiene rivales en el Mundial y Brasil no podía faltar

La FIFA realizó este jueves el sorteo del Mundial Sub-17 que será en noviembre próximo, en Catar

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Por Fanny Tayver Marín
Esta es la foto para el recuerdo: la Selección Sub-17 de Costa Rica con el boleto mundialista en mano.
El Mundial Sub-17 será del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar y ahí estará la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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