Selección de Costa Rica vuelve al triunfo y logra boleto al Premundial

Dax Palmer marcó uno de los goles de la Selección de Costa Rica contra Trinidad y Tobago.

La Selección de Costa Rica mantiene intacto su sueño de ir al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027; así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con goles de Yerlan Sosa, Dax Palmer y David Garro, la Tricolor venció 3-0 a Trinidad y Tobago, en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

Antes de eso, la representación nacional goleó 12-0 a Sint Maarten, venció 3-0 a Barbados e igualó 3-3 contra Bermuda.

Con todos esos resultados, la Sele Sub-20 dirigida por Rándall Row se dejó el primer lugar del grupo E del Clasificatorio y avanzó al Premundial, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto.

Además de los ticos, también avanzaron a la ronda final los otros cinco ganadores de grupo: El Salvador, Jamaica, Antigua y Barbuda, así como los equipos que resulten vencedores de los grupos D y F.

Estas selecciones se suman a Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, ya clasificadas por su posición en el ranking de Concacaf.

Isaac Badilla fue una figura clave para la Selección Sub-20 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

En lo que respecta a la Selección de Costa Rica, 10 jugadores aportaron anotaciones en el Clasificatorio: Dax Palmer (4), Gabriel Sibaja (3), David Garro (3), Keyner Hernández (2), Isaac Badilla (2), Yamil Leal (2), Yerlan Sosa (2), Adriel Pérez, Andrés Morera y Luis Rodríguez.

Cumplida la misión, el técnico de la Sele Sub-20, Rándall Row, expresó en Teletica Radio que hay que creer que estos muchachos, porque son el futuro del fútbol nacional.

“Son chicos muy esforzados, que quieren surgir, que se quieren comer el mundo y que eso demuestran cuando vienen a la Selección. Yo creo que es nada más un poquito de darles esa oportunidad, porque talento tienen y los conceptos que se trabajan día a día los hacen mejorar”, apuntó Rándall Row.

Además, está convencido de que esta Selección Nacional va por buen camino y cree que este partido era muy importante, luego de que el lunes pasado, se les complicó el pulso ante Bermuda.

“Lo que pasa es que era el mejor rival del grupo y lo demostró porque quedó de segundo y mucha gente menosprecia eso, pero nosotros no, porque averiguamos, estamos viendo noticias y tienen cuatro jugadores en Europa”, citó.

Además, afirmó que ya hay que dejar de menospreciar a las islas, porque si no, puede llegar una mala experiencia, como ocurrió con la Selección Mayor en la eliminatoria para el Mundial 2026.

Por su parte, el capitán de la Sele Sub-20, Matías Cordero, expresó en Teletica Radio que se merecían este resultado y que fue la Tricolor que en realidad son.

“Estamos contentos porque pudimos pasar a la otra etapa. Ya cumplimos el primer objetivo y ahora sigue lo de verdad, que no sé dónde será. Para mí es un privilegio liderar este grupo y que el profe me dé la confianza. Tener la banda es un privilegio y hay que poner el ejemplo”, comentó el futbolista.

Según indicó la Federación Costarricense de Fútbol, en los próximos días, la Concacaf dará a conocer detalles adicionales de este torneo, entre ellos el país anfitrión y el sorteo.