Costa Rica vs. Trinidad y Tobago: Hora y canal para ver a la ‘Sele’ en el partido de la verdad

La Selección de Costa Rica depende de sí misma para clasificar al Campeonato Sub-20 de Concacaf y esa es la misión que tiene este miércoles 4 de marzo.

¿Qué tiene que hacer el plantel patrio dirigido por Rándall Row? La respuesta definitiva es no perder ante Trinidad y Tobago en el partido de la verdad, que empezará a las 2 p. m., en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

Recuerde que en sus primeras presentaciones, el representativo patrio derrotó 12-0 a Sint Maarten, venció 3-0 a Barbados e igualó 3-3 contra Bermuda.

Pero ahora llega la prueba de fuego: el pulso entre la Sele Sub-20 y su similar de Trinidad y Tobago, que podrá verse a través de ESPN y Disney+.

Adriel Pérez (8) y Matías Cordero (3) jugaron en el partido entre la Selección de Costa Rica y Bermuda, en el grupo E del clasificatorio de Concacaf. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Ambas selecciones se encuentran empatadas con 7 puntos en el Grupo E del Clasificatorio de Concacaf, con la salvedad de que en cuanto al gol diferencia, Costa Rica tiene +15; mientras que su rival presenta +8.

Por eso, con un empate o una victoria, la Sele Sub-20 avanzaría al Premundial, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y convocará a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

Es en ese Campeonato de Concacaf donde se disputará la clasificación a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027; así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.