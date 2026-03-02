Selección de Costa Rica queda en alerta para juego decisivo al sudar de más contra Bermuda

Adriel Pérez (8) y Matías Cordero (3) jugaron en el partido entre la Selección de Costa Rica y Bermuda, en el grupo E del clasificatorio de Concacaf.

La Selección Sub-20 de Costa Rica sufrió de más, de manera impensada ante Bermuda. Después de que en dos ocasiones estuvo abajo en el marcador, terminó rescatando el empate por 3-3.

En este encuentro disputado en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol), los goles del escuadrón patrio fueron de Yamil Leal, Adriel Pérez y Andrés Morera.

“Cometimos errores en defensa (...), pero sacamos el resultado que nos da el primer lugar del grupo, dependemos de nosotros mismos y pudimos manejar el resultado, pensando en ganar el próximo miércoles y este empate quedaría en el pasado”, expresó el técnico de la Sub-20, Rándall Row, en la transmisión de Teletica Radio.

Añadió que hay que contemplar que los rivales juegan y que no se puede menospreciar a ninguno, porque considera que ellos se preparan igual.

“Las islas vienen creciendo y lo demostraron las selecciones que clasificaron al Mundial Mayor, han venido haciendo bien las cosas y nosotros tenemos que estar atentos a crecer o a seguir creciendo, para que no nos superen”, apuntó Rándall Row.

Por su parte, el capitán del equipo, Matías Cordero, indicó que él conoce bien al grupo y sabe lo que pueden dar.

“En esta ocasión no dimos lo mejor de nosotros, nos faltan muchas cosas, como lo demostramos en el primer partido, en el que hicimos 12 goles. Esa es la Costa Rica que queríamos mostrar y no es excusa, pero el viento nos dificultó el juego”, apuntó Matías Cordero.

Con este resultado, el partido del miércoles ante Trinidad y Tobago será de infarto, pues la Sele y su rival llegan igualados en puntos. Eso sí, el gol diferencia favorece al representativo nacional.

Quien gane el grupo avanzará al Premundial Sub-20 de Concacaf y a pesar de la pesadilla que fue el juego contra Bermuda, la Tricolor se dejaría ese boleto con un empate o un triunfo.

“No hemos visto a Trinidad y Tobago, vamos paso a paso. Primero vimos a los rivales contra los que hemos jugado y seguramente este martes veremos un poco de ellos, pero vamos a lo nuestro. Nosotros tenemos mucha capacidad para ganarles y sé que lo vamos a lograr”, citó Matías Cordero.

No hay duda de que después del juego de este lunes, que resultó un tremendo dolor de cabeza, Rándall Row debería replantear algunas cosas y hacerle ver a sus futbolistas lo que está en juego.

¿Costa Rica o Trinidad y Tobago? Uno de los dos sellará el boleto al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y convocará a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

En ese Premundial es donde se disputará la clasificación a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027; así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.