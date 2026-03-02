Costa Rica vs. Bermuda: Hora y canal del partido de la ‘Sele’ que empieza pronto

Óscar Leal (14) festeja junto a Dax Palmer (10) y Yerlan Sosa, en el partido entre la Selección Sub-20 de Costa Rica y Barbados.

Después de los triunfos contra Sint Maarten (12-0) y Barbados (3-0), la Selección Sub-20 de Costa Rica juega este lunes 2 de marzo su tercer partido en la clasificatoria de Concacaf, ante su similar de Bermuda.

El juego está pactado para las 2 p. m. en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol) y será transmitido por ESPN y Disney+.

Para este encuentro, Rándall Row decidió que la Tricolor saldrá al campo con Ian Orourke, Yerlan Sosa, Matías Cordero, Andrid Rojas, Yamil Leal, Adriel Pérez, David Garro, Dan Granados, Nick Bennette, Gabriel Sibaja y Keyner Hernández.

Además, el técnico de la Sub-20 tiene en la suplencia a Ramsses Cubero, Fabián Núñez, Andrés Morera, Jeremi Hernández, Dax Palmer, Kionell Estrada, Óscar Leal, Isaac Badilla, Luis Rodríguez y Dylan Oviedo.

Después de este duelo entre Costa Rica y Bermuda, quedará pendiente el encuentro del miércoles 4 de marzo ante Trinidad y Tobago.

La Sele Sub-20 deberá finalizar como líder del Grupo E para avanzar al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

En ese Premundial es donde se disputará la clasificación a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027; así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y Costa Rica quiere estar ahí.