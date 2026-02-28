Selección de Costa Rica se impone jugando a media máquina

Yamil Leal (7) transporta el balón y Dylan Oviedo sigue la jugada con atención, esperando un pase, en el partido entre la Selección Sub-20 de Costa Rica y Barbados.

La Selección Sub-20 de Costa Rica coleccionó su segunda victoria en las Clasificatorias de Concacaf y lo hizo por 3-0 ante Barbados, jugando a media máquina en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol), en San Rafael de Alajuela.

Para algunos, los triunfos no se discuten, pero en este partido en especial quedó un sinsabor de que el juego en sí no fue lo que se esperaba.

David Garro abrió la cuenta desde el punto de penal, cuando apenas se llevaban dos minutos.

Eso daba para pensar que este representativo nacional que venía de ganarle por 12-0 a Sint Maarten, podría conseguir otro recital de goles ante Barbados.

Rándall Row no utilizó la misma alineación, pero la expectativa era que el equipo respondiera de la misma manera.

Durante la primera parte, Costa Rica concretó dos anotaciones más, con la firma de Yerlan Sosa y Dax Palmer.

Óscar Leal (14) festeja junto a Dax Palmer (10) y Yerlan Sosa, en el partido entre la Selección Sub-20 de Costa Rica y Barbados. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Un 3-0 para irse al descanso no estaba mal, de hecho, cualquier equipo hasta de la Primera División se desearía eso. Sin embargo, el problema fue que para el complemento, la Sele Sub-20 no carburó como se creía.

Incluso, en la transmisión de ESPN se comentó varias veces que Costa Rica no desarrollaba el fútbol que podía ante un rival que no ponía resistencia.

El encuentro se acabó con un triunfo de 3-0 para los nacionales y el sinsabor de que este partido se prestaba para algo más.

Para el representativo patrio vendrá descanso este domingo y el tercer partido será el lunes 2 de marzo, a las 2 p. m., frente a Bermudas.

Mientras que el miércoles 4 de marzo será el juego entre Costa Rica y Trinidad y Tobago, en el que terminará de definirse el panorama del grupo E.

La Sele Sub-20 deberá finalizar como líder de su grupo para avanzar al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

En ese Premundial es donde se disputará la clasificación a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027; así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y Costa Rica quiere estar ahí.