Costa Rica vs. Barbados: Hora y canal del partido que la ‘Sele’ jugará este sábado

La Selección Sub-20 de Costa Rica vuelve a la acción este sábado 28 de febrero.

Dos días después de su triunfo por 12-0 contra Sint Maarten, la Selección Sub-20 de Costa Rica afronta este sábado 28 de febrero su segundo partido en las Clasificatorias de Concacaf.

La escuadra nacional dirigida por Rándall Row se enfrentará contra Barbados, a las 2 p. m., en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

Este partido podrá observarse a través de ESPN y esa transmisión también estará disponible para los usuarios de la aplicación Disney+.

La intención de la Sele Sub-20 es mostrar la misma contudencia que en su estreno, cuando Gabriel Sibaja convirtió un triplete, se registraron dobletes de Keyner Hernández, Isaac Badilla y Dax Palmer, al tiempo que también anotaron David Garro, Yamil Leal y Luis Rodríguez.

El clasificatorio se disputa del 23 de febrero al 4 de marzo en tres países: Nicaragua, Curazao y Costa Rica. El combinado nacional juega en casa y se encuentra en el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.

La Sele Sub-20 deberá finalizar como líder de su grupo para avanzar al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

Y en ese Premundial es donde se disputará la clasificación a la Copa del Mundo de la categoría en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027; así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los partidos que faltan

Costa Rica vs. Barbados: Sábado 28 de febrero, 2 p. m.

Bermuda vs. Costa Rica: Lunes 2 de marzo, 2 p. m.

Costa Rica vs. Trinidad y Tobago: Miércoles 4 de marzo, 2 p. m.

¿Quiénes integran la Selección Sub-20 de Costa Rica?

Porteros: Ian Orourke (Saprissa), Fabián Núñez (Alajuelense) y Ramsses Cubero (Cartaginés).

Defensas: Matías Cordero (Saprissa), Andrid Rojas (Sporting), Dan Granados (Sporting), Dylan Oviedo (Herediano), Yerlan Sosa (Alajuelense) y Andrés Morera (Herediano).

Volantes: Jeremi Hernández (Sporting), Adriel Pérez (Alajuelense), Gabriel Sibaja (Herediano), Dax Palmer (CyD Leonesa de España), Nick Bennette (Herediano) y Óscar Leal (Inter San Carlos).

Delanteros: Keyner Hernández (Uruguay de Coronado), David Garro (Saprissa), Isaac Badilla (Alajuelense), Yamil Leal (Inter San Carlos), Luis Rodríguez (Alajuelense) y Kionell Estrada (Herediano).