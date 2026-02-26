La Selección de Costa Rica vuelve a saborear una goleada de escándalo

El fútbol de Costa Rica se está acostumbrando a dar verdaderas palizas a sus rivales. Un tanto tras otro, los nuestros aprovechan las falencias de los adversarios para llenarlos de goles.

En el inicio de una nueva eliminatoria rumbo al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, así como a los Juegos Olímpicos 2028, la escuadra Sub-20 aplastó 12-0 a Sint Maarten.

Los goles de la Tricolor fueron anotados por Gabriel Sibaja (3), Keyner Hernández (2), Isaac Badilla (2), Dax Palmer (2) David Garro, Yamil Leal y Luis Rodríguez.

Sint Maarten es un territorio de 45.000 habitantes ubicado en el Caribe. Su estatus político es “país constituyente de Países Bajos” y no tiene ninguna tradición futbolera.

Keyner Hernández se destapó con dos anotaciones para la Selección Sub-20. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

En las instalaciones del Proyecto Gol, el cuadro dirigido por Rándall Row es parte del Grupo E, junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.

“Primero agradecerle a Dios por el resultado y nos da buenas sensaciones, porque ganamos, goleamos y siento que el equipo se vio muy bien”, dijo Gabriel Sibaja, anotador de tres tantos, en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Sibaja añadió que, sin importar los tantos que marcaran, Rándall Row, técnico del equipo, les dijo que debían buscar la mayor cantidad de anotaciones posibles.

“El profesor nos dijo que el gol diferencia cuenta y entre más hacíamos, era enviarle un mensaje a los demás equipos”, indicó Sibaja, quien añadió que para el próximo partido se debe ver a una Sub-20 con las mismas ganas y deseos.

“Vamos a ir más intensos, tratar de corregir errores; siento que casi no los tuvimos en este partido, pero siempre hay cosas por mejorar. Vamos a ir con todo y buscar el gane desde el primer minuto”, destacó Gabriel Sibaja.

El siguiente compromiso de los nacionales es el próximo sábado, también a las 2 p. m., contra Barbados.

La etapa de clasificación se disputa del 23 de febrero al 4 de marzo en tres países. Costa Rica debe finalizar como líder de su grupo para avanzar al Campeonato Sub-20 de Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región.