La Selección de Costa Rica vuelve a saborear una goleada de escándalo

El cuadro patrio inició la eliminatoria al Mundial y los Juegos Olímpicos

Por Milton Montenegro

El fútbol de Costa Rica se está acostumbrando a dar verdaderas palizas a sus rivales. Un tanto tras otro, los nuestros aprovechan las falencias de los adversarios para llenarlos de goles.








Selección de Costa Rica Sub-20Proyceto GolSint MaartenMundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027
