Costa Rica vs. Sint Maarten: Hora y canal para ver a la Selección en el inicio del camino al Mundial

Luis Rodríguez es uno de los delanteros de la Selección Sub-20 de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica tiene toda la convicción de decir presente en el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, así como en los Juegos Olímpicos 2028. Y el camino para eso comienza este jueves 26 de febrero, ante Sint Maarten.

El juego está pactado para las 2 p. m. en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol) y corresponde a la primera jornada del torneo clasificatorio Sub-20 para avanzar al Premundial de Concacaf. El partido se transmitirá por ESPN y también puede verse mediante Disney+.

Bajo las órdenes del director técnico Rándall Row, la Sele Sub-20 intentará hacerlo bien.

Sint Maarten es un territorio de 45.000 habitantes ubicado en el Caribe. Su estatus político es país constituyente de Países Bajos y no tiene ninguna tradición futbolera.

La Tricolor tuvo un cambio reciente en su convocatoria, porque Kaden Farrier sufrió un esguince en el tobillo y en su lugar se llamó a Isaac Badilla, de Alajuelense.

El clasificatorio se disputa del 23 de febrero al 4 de marzo en tres países: Nicaragua, Curazao y Costa Rica. El combinado nacional juega en casa y se encuentra en el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.

La Sele Sub-20 deberá finalizar como líder de su grupo para avanzar al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

Rándall Row es el técnico de la Selección Sub-20 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Los partidos de la Selección Sub-20

Costa Rica vs. Sint Maarten: Jueves 26 de febrero, 2 p. m.

Costa Rica vs. Barbados: Sábado 28 de febrero, 2 p. m.

Bermuda vs. Costa Rica: Lunes 2 de marzo, 2 p. m.

Costa Rica vs. Trinidad y Tobago: Miércoles 4 de marzo, 2 p. m.

Los convocados a la Selección Sub-20

Porteros: Ian Orourke (Saprissa), Fabián Núñez (Alajuelense) y Ramsses Cubero (Cartaginés).

Defensas: Matías Cordero (Saprissa), Andrid Rojas (Sporting), Dan Granados (Sporting), Dylan Oviedo (Herediano), Yerlan Sosa (Alajuelense) y Andrés Morera (Herediano).

Volantes: Jeremi Hernández (Sporting), Adriel Pérez (Alajuelense), Gabriel Sibaja (Herediano), Dax Palmer (CyD Leonesa), Nick Bennette (Herediano) y Óscar Leal (Inter San Carlos).

Delanteros: Keyner Hernández (Uruguay de Coronado), David Garro (Saprissa), Isaac Badilla (Alajuelense), Yamil Leal (Inter San Carlos), Luis Rodríguez (Alajuelense) y Kionell Estrada (Herediano).