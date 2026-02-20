Selección de Costa Rica empieza otro camino al Mundial: vea los 21 convocados

Yerlan Sosa (2) es uno de los llamados a la Selección Sub-20 de Costa Rica.

La Selección Sub-20 de Costa Rica sueña con decir presente en el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, así como en los Juegos Olímpicos 2028. La Tricolor, dirigida por Rándall Row, está próxima a dar el primer paso en el camino hacia esos objetivos

Costa Rica empieza la cuenta regresiva para disputar el clasificatorio de Concacaf, donde la obligación es avanzar al Premundial.

El clasificatorio se disputará del 23 de febrero al 4 de marzo en tres países: Nicaragua, Curazao y Costa Rica. El combinado nacional tendrá como sede el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol), donde jugará en el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten.

La Sele Sub-20 deberá finalizar como líder de su grupo para avanzar al Campeonato Sub-20 Concacaf, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto y reunirá a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.

Este torneo otorgará cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

El técnico de la Selección Sub-20, Rándall Row, contó que estuvo viendo jugadores desde el torneo pasado, cuando estaba con la Sub-17. Ahí aprovechaba para observar jugadores que son los que conforman este representativo patrio.

“Hicimos una prelista de más de 40 jugadores para convocar y hasta el momento hemos visto 35 y ya están los 21 que van a hacerle frente al torneo”, expresó Rándall Row en declaraciones proporcionadas por la Federación Costarricense de Fútbol.

Recientemente tuvieron un microciclo de tres días y se volvieron a reunir el 19 de febrero para arrancar la concentración.

“Es un torneo muy importante porque es el que nos da la oportunidad de estar en el Premundial”, mencionó el técnico.

Sobre los rivales en sí, admitió que se tiene poca información, a pesar de que aseguró que han buscado por todo lado.

De hecho, lograron recopilar tres partidos de Trinidad y Tobago que jugaron en estos días.

“Nos estamos enfocando más en lo nuestro, más en prepararnos en lo que nosotros queremos hacer, sin menospreciar a los rivales, sin pensar que son fáciles, porque ya las diferencias se han acortado”, comentó Rándall Row.

Rándall Row está al frente de la Selección Sub-20 de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Además, aseguró que en la Selección Sub-20 están muy tranquilos de lo que han hecho, la preparación que han tenido y que en estos días pulirán detalles, convencido de que “vamos por buen camino”.

La convocatoria de 21 futbolistas reúne talento de nueve equipos distintos: 17 jugadores provenientes de cinco clubes de Unafut, tres futbolistas de dos equipos de Liasce, y el caso del legionario Dax Palmer, quien actualmente milita en España.

Los convocados a la Selección Sub-20

Porteros: Ian Orourke (Saprissa), Fabián Núñez (Alajuelense) y Ramsses Cubero (Cartaginés).

Defensas: Matías Cordero (Saprissa), Andrid Rojas (Sporting), Dan Granados (Sporting), Dylan Oviedo (Herediano), Yerlan Sosa (Alajuelense) y Andrés Morera (Herediano).

Volantes: Jeremi Hernández (Sporting), Adriel Pérez (Alajuelense), Gabriel Sibaja (Herediano), Dax Palmer (CyD Leonesa), Nick Bennette (Herediano) y Óscar Leal (Inter San Carlos).

Delanteros: Keyner Hernández (Uruguay de Coronado), David Garro (Saprissa), Kaden Farrier (Sporting), Yamil Leal (Inter San Carlos), Luis Rodríguez (Alajuelense) y Kionell Estrada (Herediano).

Los partidos de la Selección Sub-20 en el clasificatorio