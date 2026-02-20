Puro Deporte

Selección de Costa Rica empieza otro camino al Mundial: vea los 21 convocados

La Selección de Costa Rica tiene en lista a futbolistas de cinco clubes de Unafut, tres de dos equipos de Segunda y un legionario

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Yerlan Sosa (2) marcó un doblete en el festín de goles de la Selección Sub-17 de Costa Rica.
Yerlan Sosa (2) es uno de los llamados a la Selección Sub-20 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaSelección Sub 20Rándall Row
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.