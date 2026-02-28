Selección de Costa Rica tiene una baja sensible por lesión: vea la alineación ante Brasil

La Selección Femenina de Costa Rica buscará sacarle el máximo provecho al partido contra Brasil.

Ya falta menos para el esperado partido amistoso entre la Selección Femenina de Costa Rica y su similar de Brasil, pactado para las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Para este encuentro, que es un verdadero lujo para la Tricolor y para la afición que sigue el fútbol femenino, Lindsay Camila presenta una alineación titular ofensiva.

Daniela Solera, Fabiola Villalobos, Gabriela Guillén, María Paula Coto, Mariana Benavides, Katherine Alvarado, Priscilla Rodríguez, Sheika Scott, Melissa Herrera, Priscilla Chinchilla y María Paula Salas.

Según reportó la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), la Sele Femenina tiene una baja de peso.

Eso porque Raquel Rodríguez sufrió una lesión en la pantorrilla derecha, por lo que no estará disponible para el encuentro de esta noche ante Brasil.

Sin embargo, “Rocky” acompañará al equipo patrio desde el banquillo.