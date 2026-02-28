Puro Deporte

Selección de Costa Rica tiene una baja sensible por lesión: vea la alineación ante Brasil

Esta es la alineación titular planteada por Lindsay Camila para el partido Costa Rica vs. Brasil en el Estadio Alejandro Morera Soto

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La Selección Femenina de Costa Rica buscará sacarle el máximo provecho al partido contra Brasil.
La Selección Femenina de Costa Rica buscará sacarle el máximo provecho al partido contra Brasil. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección Femenina de Costa RicaLindsay Camila
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.