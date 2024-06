Selección de Costa Rica se olvida del estilo de Evaristo Coronado y Álvaro Saborío para apostar por velocidad y potencia

En los 80′s fue José Pastor Fernández, luego apareció Evaristo Coronado, seguidamente jugadores como Paulo Wanchope o Rónald Gómez. Después marcó una época Álvaro Saborío, pero luego del exjugador de Alajuelense, la Tricolor no encontró un ‘9′ de área.

Costa Rica extraña al jugador de estatura, potencia y fuerza, quien choca, desgasta y pelea. Ante esta evidente sequía de centrodelanteros natos, la Selección tiene que apostar por otro estilo de ataque: los extremos rápidos y el ofensivo escurridizo.

De hecho, si se nota el plantel que le hará frente al inicio de la eliminatoria mundialista, tiene delanteros rápidos, encaradores, potentes, pero que no tienen como su principal fortaleza el juego aéreo o de choque. Warren Madrigal, Manfred Ugalde, Andy Rojas, Jossimar Alcócer, Álvaro Zamora, Kenneth Vargas, Joel Campbell y Anthony Contreras tienen otras características más predominantes sobre las del centrodelantero nato.

Horacio Esquivel, entrenador nacional, explicó que desde su perspectiva, Gustavo Alfaro, seleccionado patrio, está apostando por la tendencia internacional.

“En el caso de Manfred es un ‘9′ diferente. Ahora el fútbol moderno ha variado mucho, usted no necesita un nueve de área propiamente. Vea al Real Madrid, que no tuvo un 9 de área y ganó la Liga de Campeones. Alfaro está buscando dinámica, velocidad, uno contra uno y nuevas generaciones, eso es muy bueno”, profundizó.

Esquivel externó que tampoco hay que evadir la realidad de que se está enfrentando el proceso eliminatorio con las condiciones que el fútbol tico da.

Róger Flores, entrenador y mundialista de Italia 1990, dijo que en funcionamiento lo que se ha perdido es la incomodidad que provocaba Saborío.

“Antes se jugaba con 3-5-2-1, Saborío sostenía a los dos centrales para atacar por los costados. Ahora se utiliza más el ataque de los espacios. Hay que ser claros, Manfred es muy bueno, pero si se queda quedito es fácil de marcar. Entonces él tiene que inventarse, ir a topar, salir de la zona, buscar alternativas que le favorezcan y lo lleven a explotar sus fortalezas”, declaró.

El modelo actual de ataque de Costa Rica provoca que el plantel dependa muchísimo de las individualidades. Por ejemplo, Álvaro Zamora fue determinante frente a Uruguay; en otras ocasiones ha sido Joel Campbell el encargado de marcar la diferencia.

“Yo siento que no ha encontrado un once ideal, sigue probando. No sé por qué no le da minutos a Kenneth Vargas. La esperanza es Manfred, que es muy inteligente, pero por arriba no. A Manfred hay que explotarlo al espacio con la velocidad, la potencia”, detalló Marvin Obando.

Ante este estilo de juego, lo que sí se le exige al ataque costarricense es un despliegue físico importante.

“Esos dos punteros deben ser encaradores, pero también tienen que encarar al espacio, al pie”, finalizó Obando.

El tridente de Costa Rica para el inicio eliminatorio, el jueves contra San Cristóbal y Nieves (8:37 p. m.), sería liderado por Manfred Ugalde junto a Álvaro Zamora; el tercer integrante estaría en disputa entre Warren Madrigal y Jossimar Alcócer.

De los actuales convocados, los que están acostumbrados a hacer un juego más de contacto son Warren, Contreras y Andy Rojas; los demás son más técnicos y veloces, por lo que es claro que Costa Rica no debería apostar por un juego directo.