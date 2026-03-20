Selección de Costa Rica se jugará su pase a la Copa del Mundo ante México

La costarricense Isabella Marín (21) intenta despojar del balón a la jamaiquina Shiloh Simmons, en el partido del Premundial Sub 17 femenino que Costa Rica venció 1- 0 a Jamaica.

La Selección Nacional Femenina Sub-17 de Costa Rica se jugará su boleto directo al Mundial de Marruecos contra un gran rival de Concacaf, México.

El combinado patrio, dirigido por Édgar Rodríguez, venció 1-0 a Jamaica este jueves en la ronda final de las clasificatorias de Concacaf, en la cancha número 1 del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

La solitaria anotación de Lucía Paniagua le permitió a las ticas llegar a seis puntos, con un +3 en la diferencia de gol, tras vencer el martes pasado 3-1 a Panamá. Paniagua suma tres conquistas en el torneo.

Sin embargo, el Grupo C es dominado por México, que también tiene seis unidades, pero con un +14, luego de golear a Jamaica 9-0 y de imponerse este jueves a Panamá por 6-1.

Costarricenses y mexicanas llegarán igualadas en puntos al último partido, ambas con seis, por lo que a las aztecas les bastará un empate para lograr el boleto a la Copa del Mundo, mientras que las ticas requieren un triunfo para obtener su clasificación.

Cabe recordar que la fase final cuenta con la participación de 12 selecciones, divididas en tres grupos de cuatro equipos. Al finalizar esta etapa, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar de las eliminatorias obtendrán su clasificación a Marruecos 2026 en representación de Concacaf.

De momento, el Grupo A lo domina Canadá con 6 puntos y un +12 de diferencia de gol, seguido por El Salvador con 4 y un +4. Mientras tanto, Estados Unidos y Puerto Rico también tienen 6 unidades: las estadounidenses poseen un +28, mientras que las boricuas registran +11.

El domingo, cuando Costa Rica enfrente a México a las 3:06 p. m., en el último juego del certamen, conocerá cuál es el resultado que le permitiría llegar a la cita mundialista marroquí. Ya sea mediante un triunfo o bien un empate.

El entrenador de la Tricolor, Édgar Rodríguez, mediante un video enviado por el departamento de prensa de la Fedefútbol, aseguró que el partido contra Jamaica fue complicado, pero lograron sacar el resultado y ahora se jugarán el boleto mundialista ante la representación mexicana.

“Lo importante es llegar con seis puntos. Ese era el objetivo del premundial. Queríamos tener más goles a favor, pero no lo logramos. Ahora se viene el partido contra México: buscar un triunfo y sacar la tarea para esperar el resultado que nos dé la clasificación”, enfatizó Rodríguez.