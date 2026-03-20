Puro Deporte

Selección de Costa Rica se jugará su pase a la Copa del Mundo ante México

La Selección Sub 17 femenina de Costa Rica derrotó a Jamaica y está a un paso de la Copa del Mundo de Marruecos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Selección Sub 17 femenina Ronda final de las clasificatorias de Concacaf, Costa Rica 1 - Jamaica 0 Isabella Marín( 21) 19 de marzo del 2026 Cortesía: Fedefutbol
La costarricense Isabella Marín (21) intenta despojar del balón a la jamaiquina Shiloh Simmons, en el partido del Premundial Sub 17 femenino que Costa Rica venció 1- 0 a Jamaica. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa Rica Sub 17 femeninaMundial de Marruecos Sub 17 femeninaÉdgar Rodríguez DT seleccionado
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.