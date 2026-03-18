Selección de Costa Rica inicia con goleada su camino al Mundial de Marruecos

La Selección de Costa Rica Femenina Sub-17 fue muy superior a Panamá y logro su primera victoria, este martes, en la ronda final de la Concacaf.

La Selección Nacional de Costa Rica Femenina Sub-17 dio su primer paso en busca de clasificarse a la Copa del Mundo de la categoría, Marruecos 2026, al derrotar este martes a su similar de Panamá.

Las ticas, bajo el mando del técnico Édgar Rodríguez, vencieron a las canaleras 3-1 en su debut en la ronda final de las Clasificatorias de Concacaf, en la cancha número 1 del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

Los goles de la escuadra nacional fueron obra de Lucía Paniagua, quien marcó un doblete, e Isska Chaverri. Por las panameñas anotó Cristabella Ríos.

La fase final cuenta con 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro equipos. Al finalizar esta etapa, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar de las eliminatorias obtendrán su clasificación a Marruecos 2026 en representación de Concacaf.

La Tricolor se ubica en el grupo C, junto con Panamá, Jamaica y México.

Costa Rica fue mejor que el conjunto canalero, que se vio superado por la mayor dinámica y contundencia de las ticas, quienes desde la primera parte prácticamente aseguraron la victoria, gracias al acierto de Lucía Paniagua, goleadora del conjunto nacional.

El técnico de la Tricolor, Édgar Rodríguez, aseguró que lo importante era iniciar con una victoria, lo cual les da confianza para el resto del certamen, en el que se juegan el boleto a la Copa del Mundo.

“Lo importante era empezar el torneo con tres puntos, sin importar el marcador. Era necesario ganar. Evidentemente hicimos un buen primer tiempo, mientras que en la segunda parte fuimos muy pasivos y esas situaciones deben aprender a manejarlas las jugadoras”, comentó Rodríguez.

El próximo partido de las nacionales será el jueves 19 de marzo a las 12:30 p. m., contra la selección de Jamaica. La última jornada será el domingo 22 de marzo, cuando el conjunto patrio se mida a México a las 3 p. m.