Puro Deporte

Selección de Costa Rica inicia con goleada su camino al Mundial de Marruecos

La Selección de Costa Rica Sub 17 femenina venció a Panamá en su debut en el Premundial, que se realiza en nuestro país

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Por Juan Diego Villarreal
Selección Femenina Sub 17 Costa Rica 3 - Panamá 1 Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf 17 de marzo del 2026 Cortesía: Fedefutbol
La Selección de Costa Rica Femenina Sub-17 fue muy superior a Panamá y logro su primera victoria, este martes, en la ronda final de la Concacaf. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)







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Selección Nacional Sub 17Mundial Marruecos 2026Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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