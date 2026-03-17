Costa Rica vs. Panamá: Canal para ver a la ‘Sele’ rumbo al Mundial 2026; el partido empieza pronto

Édgar Rodríguez es el técnico de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica tiene la firme intención de visar su pasaporte al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026 y este martes 17 de marzo pretende estrenarse con el pie derecho en el Premundial, al medirse contra su similar de Panamá.

El partido será a las 10 a. m. en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol) y podrá verse a través de ESPN y Disney+.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que todos los partidos de este torneo serán abiertos al público y que la entrada es totalmente gratuita.

🇨🇷 Hoy juega La Sele Sub17 en el Premundial.⚽️



🆚 Panamá

⏰ 10am

📍 Complejo Deportivo FCRF

🎟️ Entrada GRATUITA

📺 ESPN / Disney+



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/fL8bB75kfS — La Sele (@laselecrc_) March 17, 2026

Para esta ocasión, la ronda final del Clasificatorio de Concacaf, pactado del 17 al 22 de marzo, tiene a Costa Rica como sede única.

La Tricolor se encuentra ubicada en el grupo C, junto con Panamá, Jamaica y México.

Recuerde que las ticas aseguraron su boleto a esta etapa final tras una presentación dominante en la primera ronda del torneo, donde anotaron 40 goles en cuatro partidos y apenas encajaron dos goles.

Alineación de la Selección Femenina Sub-17

Así alinea la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica para el partido contra Panamá. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El Premundial Femenino Sub-17

Esta ronda final contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. Al finalizar la fase, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar obtendrán su clasificación a Marruecos 2026 en representación de Concacaf.

Los equipos participantes son: Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Bermudas y Nicaragua.

En octubre anterior las ticas participaron en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025 también en Marruecos, en la que el grupo obtuvo su primer punto en un mundial de esa categoría luego de empatar 1-1 contra la selección de Brasil.

Calendario para la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica