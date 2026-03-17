Costa Rica vs. Panamá: Canal para ver a la ‘Sele’ rumbo al Mundial 2026; el partido empieza pronto

La Selección de Costa Rica tiene la firme intención de visar su pasaporte al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026 y este martes 17 de marzo pretende estrenarse con el pie derecho en el Premundial, al medirse contra su similar de Panamá.
El partido será a las 10 a. m. en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol) y podrá verse a través de ESPN y Disney+.
La Federación Costarricense de Fútbol informó que todos los partidos de este torneo serán abiertos al público y que la entrada es totalmente gratuita.
🇨🇷 Hoy juega La Sele Sub17 en el Premundial.⚽️— La Sele (@laselecrc_) March 17, 2026
🆚 Panamá
⏰ 10am
📍 Complejo Deportivo FCRF
🎟️ Entrada GRATUITA
📺 ESPN / Disney+
¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/fL8bB75kfS
Para esta ocasión, la ronda final del Clasificatorio de Concacaf, pactado del 17 al 22 de marzo, tiene a Costa Rica como sede única.
La Tricolor se encuentra ubicada en el grupo C, junto con Panamá, Jamaica y México.
Recuerde que las ticas aseguraron su boleto a esta etapa final tras una presentación dominante en la primera ronda del torneo, donde anotaron 40 goles en cuatro partidos y apenas encajaron dos goles.
Alineación de la Selección Femenina Sub-17
El Premundial Femenino Sub-17
Esta ronda final contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. Al finalizar la fase, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar obtendrán su clasificación a Marruecos 2026 en representación de Concacaf.
Los equipos participantes son: Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Bermudas y Nicaragua.
En octubre anterior las ticas participaron en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025 también en Marruecos, en la que el grupo obtuvo su primer punto en un mundial de esa categoría luego de empatar 1-1 contra la selección de Brasil.
Calendario para la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica
|Día
|Partido
|Hora
|Martes 17 de marzo
|Costa Rica vs. Panamá
|10 a. m.
|Jueves 19 de marzo
|Jamaica vs. Costa Rica
|12:30 p. m.
|Domingo 22 de marzo
|México vs. Costa Rica
|3 p. m.