Selección de Costa Rica registra locura ofensiva: ¡40 goles en cuatro partidos!

Nubia Medina (11) y Emma Azofeifa (7) celebran uno de los muchos goles de la Selección Femenina Sub-17, en ese torneo donde lograron el boleto al Premundial.

¡Una auténtica máquina de hacer goles! La Selección Sub-17 Femenina de Costa Rica no solo clasificó al Premundial, sino que lo hizo llenando de goles a sus rivales con una cifra poco habitual y hasta de escándalo: 40 goles a favor en apenas cuatro partidos.

Con un promedio de 10 anotaciones por encuentro, las dirigidas por Édgar Rodríguez sellaron su boleto a la ronda final de la eliminatoria, ganando su grupo de manera convincente.

El camino de la Sele fue un despliegue de poderío ofensivo que comenzó con un triunfo apabullante de 16-0 ante Islas Vírgenes Británicas, un marcador de esos que difícilmente se ven en la actualidad.

Seguido por un triunfo de 13-0 frente a Anguila, otro de 8-1 contra Granada y la victoria de 3-1 ante Cuba.

Esta producción masiva de goles colocó a Costa Rica como la selección más letal de todo el torneo (dividido en varios grupos independientes), dejando muy atrás a sus perseguidores más cercanos, Nicaragua (28 goles) y República Dominicana (25 goles).

El festín goleador fue distribuido entre varias ticas, pues doce jugadoras distintas enviaron el balón al fondo de la red, aunque el peso recayó en las figuras de Nubia Medina y Lucía Paniagua, quienes con 12 tantos cada una se consolidaron como las “killers” del área y máximas artilleras del certamen.

Los otros tantos fueron de Cameron Mora (3), Emma Azofeifa (3), Nicole Hernández (3), además de Avril Pérez, Gilliam López, Isska Chaverri, Celeste González, Stacy Venegas, Isabella Marín y Valentina Vargas.

Pero no todo fue definición; el juego colectivo sobresalió gracias a la visión de Emma Azofeifa e Isska Chaverri, quienes dominaron el rubro de asistencias.

Ahora, tras esta exhibición ante rivales débiles y con poca tradición, el panorama se vuelve más serio.

Costa Rica se une a potencias como Estados Unidos, México y Canadá en la ronda final, la cual se disputará en suelo costarricense en marzo próximo, con la participación de doce equipos.

Con la confianza al alza y una ofensiva que aprovechó las limitaciones de las rivales, la Sele Femenina Sub-17 buscará ante su gente ese ansiado boleto al Mundial de Marruecos 2026, con la oportunidad de demostrar que tienen pólvora ante oponentes más calificadas.

En los próximos días, Concacaf llevará a cabo el sorteo que definirá los grupos del Premundial para marzo, pues la cita planetaria se efectuará entre octubre y noviembre.