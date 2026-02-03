Puro Deporte

Selección de Costa Rica registra locura ofensiva: ¡40 goles en cuatro partidos!

Vea los llamativos números con los que la Selección de Costa Rica avanzó al Premundial Sub-17

Por Fanny Tayver Marín
Nubia Medina (11) y Emma Azofeifa (7) celebran uno de los muchos goles de la Selección Femenina Sub-17, en ese torneo donde lograron el boleto al Premundial.
Nubia Medina (11) y Emma Azofeifa (7) celebran uno de los muchos goles de la Selección Femenina Sub-17, en ese torneo donde lograron el boleto al Premundial. (Concacaf.com/Concacaf.com)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

