Puro Deporte

Selección de Costa Rica propina paliza de 16-0 (sí, leyó bien: vea aquí el festival de goles)

La Selección de Costa Rica se dio gusto anotando en el inicio del camino al Mundial; este martes será el segundo partido

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Avril Pérez (4), Cameron Mora (8) e Isska Chaverri jugaron el partido entre la Selección de Costa Rica e Islas Vírgenes Británicas.
Avril Pérez (4), Cameron Mora (8) e Isska Chaverri jugaron el partido entre la Selección de Costa Rica e Islas Vírgenes Británicas. (Concacaf.com/Concacaf.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección Femenina Sub-17Fútbol Femenino
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.