Selección de Costa Rica propina paliza de 16-0 (sí, leyó bien: vea aquí el festival de goles)

Avril Pérez (4), Cameron Mora (8) e Isska Chaverri jugaron el partido entre la Selección de Costa Rica e Islas Vírgenes Británicas.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica empezó su camino al Mundial de Marruecos 2026 con una victoria de esas que ya se ven muy poco, con un marcador de escándalo por 16-0 ante Islas Vírgenes Británicas.

Ese marcador dice mucho del representativo patrio dirigido por Édgar Rodríguez, que no solamente se conformó con la victoria, sino que se convirtió en una máquina de hacer goles.

Los goles de la Sele Femenina Sub-17 fueron obra de Cameron Mora, Avril Pérez, Nubia Medina (5), Lucía Paniagua (4), Gilliam López, Emma Azofeifa (2), Isska Chaverri y Nicole Hernández.

¿Vio los 16 goles? Si no lo ha hecho, puede hacerlo aquí:

Power performances in Group E 💥 pic.twitter.com/jaLtRmPFcq — Concacaf W (@ConcacafW) January 26, 2026

Además, tome en cuenta que ellas volverán a jugar este martes 27 de enero, a las 7 p. m. contra Anguila y es un hecho que van en busca de más goles. El partido será transmitido por ESPN y Disney+.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica debutó en el camino al Mundial 2026 con tremenda victoria por goleada. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Luego de eso, las ticas jugarán el sábado 31 de enero contra Granada y el lunes 2 de febrero lo harán ante Cuba. Todos los partidos son a las 7 p. m., en Nicaragua.

Ellas están disputando la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf. Para avanzar, las nacionales deben finalizar en primer lugar del grupo E, o ser uno de los dos mejores segundos lugares.