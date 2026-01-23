De jugar descalza en Isla Chira a soñar con otro Mundial: la historia de Nubia Medina

Nubia Medina encara con mucha ilusión un nuevo reto con la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica.

Nubia Medina tiene 15 años, ya sabe lo que es ponerse la camiseta de la Selección de Costa Rica en un Mundial y quiere repetirlo este año.

La talentosa jugadora recuerda que desde que tenía 3 o 5 años el fútbol le llamaba la atención y ahí fue donde empezó a construir sus sueños detrás del balón.

“En ese tiempo, en Isla Chira no había equipos de niñas, solo de niños. Cuando cumplí 10, me incluyeron en el equipo de hombres, de niños, pero era muy incómodo, porque yo era la única niña”, relató Nubia Medina.

Fue en ese momento cuando llegó un visor, ella jugó y ese señor le dijo que la esperaba el 6 de enero en Jacó.

“Cuando llegué fue muy distinto, porque yo pensaba que Isla Chira era un pueblito, no sabía que había más mundo. Cuando era niña, nunca salí de ahí, esa fue mi primera vez, y ahí me fui formando”, contó.

El sacrificio fue duro, porque esa niña y su mamá viajaban todos los fines de semana de Isla Chira a Jacó. Luego iba a verla a los partidos, apoyándola; al tiempo que una familia la acogió y la recibió como una hija, impulsándola a que siguiera en el fútbol.

“Me apoyaron mucho en el camino del fútbol, me guiaron, me dieron los consejos y también gracias a ellos estoy aquí”.

Nubia Medina recordó que cuando estaba en la escuela, su madre le advirtió muchas veces que no jugara descalza; pero la pasión por el fútbol no se la podía aguantar.

Pensaba que si jugaba con los zapatos y los dañaba, no tenían dinero para comprar otros; por eso se arriesgaba a hacerlo descalza y una de esas veces, en el piso había unos tornillos.

Cuando estaba jugando, se resbaló y se cortó. A Nubia le tuvieron que hacer unas cinco puntadas. En medio del susto, llegó el regaño de su madre y hoy la futbolista sabe que esa mujer que le dio la vida tiene razón.

“En Garabito me dieron tacos, porque no tenía y estaban usados. Yo iba jugando y la familia que me acogió como hija me dio mis primeros tacos nuevos. Fueron los primeros y los usé como nunca”, apuntó.

Nubia Medina tiene muchos sueños por cumplir a través del fútbol. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Irse a vivir a Jacó le pareció difícil, porque tuvo que separarse de sus familiares, dejarlos para cumplir su sueño, sin sospechar que esa prueba era una preparación para lo que vendría después.

Una vez, Nubia Medina fue con su equipo a jugar contra Dimas Escazú. Ahí llamó la atención y una entrenadora habló con quien ella define como su segunda mamá.

Les dijeron que había un proyecto de FIFA Talent en la Federación Costarricense de Fútbol y así fue como hace dos años llegó por primera vez a entrenarse en el Proyecto Gol.

Aquella niña que jugaba en un equipo con hombres en Isla Chira se preguntaba en aquel entonces que si realmente eso era lo de ella y que si algún día estaría en un equipo.

Y a veces le parece que está soñando, al verse como seleccionada nacional.

“Yo lo siento como algo muy grande, tener el escudo del país y representarlo. Yo dije que le metería ganas y como estaba muy niña, ellos me tuvieron, me dieron la confianza y los consejos y el camino”.

Empezó en la Sub-15 y luego pasó a la Sub-17. El año pasado vivió su primera experiencia mundialista y pretende repetirlo.

“Cuando fui a mi primer Mundial, la verdad me sentí muy grande, porque era un Mundial, lo ve todo el mundo y yo dije que por qué no vamos por otro, podemos seguir intentando, preparándonos para que nos convoquen”, citó.

Hoy estudia inglés, porque eso lo ve clave para su futuro, pues se ve como legionaria en Estados Unidos o en Europa.

“Siempre cuando juego un partido me recuerdo que desde que tenía seis años me decía que si será que yo podría jugar donde me viera todo el mundo. Ahora lo pienso y le doy gracias a Dios infinitas por tenerme aquí, y que sigamos luchando por los sueños, que algún día va a venir algo grande para mí, si Dios lo permite”, concluyó.

Nubia Medina forma parte de la Selección Sub-17 Femenina que jugará la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Marruecos 2026.

El torneo será del 24 de enero al 2 de febrero en cuatro países diferentes: Aruba, Bermuda, Curazao y Nicaragua. Las nacionales, que jugarán en Managua, se ubican en el Grupo E junto a Cuba, Granada, Anguila e Islas Vírgenes Británicas.

Para avanzar a la ronda final del Torneo Clasificatorio de Concacaf, las juveniles necesitan finalizar en primer lugar o ser uno de los dos mejores segundos lugares.

Los partidos de la ‘Sele’ Femenina Sub-17

Costa Rica vs. Islas Vírgenes Británicas, domingo 25 de enero, 7 p. m.

Anguila vs. Costa Rica, martes 27 de enero, 7 p. m.

Granada vs. Costa Rica, sábado 31 de enero, 7 p. m.

Costa Rica vs. Cuba, lunes 2 de febrero, 7 p. m.

Las convocadas a la ‘Sele’ Femenina Sub-17

Porteras: Ashley Quesada, Melanie Pérez y Meylin Castro.

Defensas: Naidelyn Barquero, Ashley Martínez, Valentina Vargas, María Paula Barrantes, Brithany Arrons y Avril Pérez.

Volantes: Isska Chaverri, Cameron Mora, Mariana Sibaja, Nicole Hernández, Luciana Gutiérrez y Lucía Paniagua.

Delanteras: Nubia Medina, Isabella Marín, Stacy Venegas, Gilliam López, Celeste González y Emma Azofeifa.

Entrenador: Édgar Rodríguez.