Puro Deporte

De jugar descalza en Isla Chira a soñar con otro Mundial: la historia de Nubia Medina

Nubia Medina integra la Selección Femenina Sub-17 que el domingo empezará el camino hacia el Mundial Marruecos 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Nubia Medina encara con mucha ilusión un nuevo reto con la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica.
Nubia Medina encara con mucha ilusión un nuevo reto con la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección Sub-17 FemeninaSelección de Costa RicaFútbol FemeninoNubia Medina
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.