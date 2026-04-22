Selección de Costa Rica está a 90 minutos del Mundial: rival, fecha y lugar del partido más importante

La Selección Femenina de Costa Rica ya tiene claro cómo será la recta final en el camino al Mundial 2026.

Después de que la Selección Femenina de Costa Rica se clasificó al Campeonato Concacaf W 2026, Lindsay Camila y sus pupilas ya piensan en el partido de la verdad, el que tienen que ganar para decir presente en el Mundial de Brasil 2027.

La Tricolor se enfrentará contra Jamaica el viernes 27 de noviembre de 2026, en el Texas Health Mansfield Stadium ubicado en Texas, Estados Unidos.

Ese día y en ese escenario estará en juego un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Los emparejamientos para esa última fase de la eliminatoria se conformaron de acuerdo con los puestos en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA y que enfrentarán al número 4 con el 5, en este caso las jamaiquinas contra las ticas.

El torneo completo se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en los estadios Texas Health Mansfield y Shell Energy del estado de Texas, Estados Unidos, y reunirá a las ocho mejores selecciones nacionales femeninas de la confederación.

Será en el Campeonato Concacaf W 2026 donde se repartirán los boletos para el Mundial, así como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol, los cuatro mejores equipos obtendrán la clasificación directa al Mundial; los cuatro perdedores jugarán un Play-In de donde saldrán dos boletos al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 (repechaje intercontinental).

El partido por el tercer y la gran final se disputarán en el Shell Energy Stadium de Houston.

Al concluir el torneo, los dos finalistas del Campeonato Concacaf W y el tercer lugar también asegurarán un cupo en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de Los Ángeles 2028.

En caso de que Estados Unidos —ya clasificado como país anfitrión— finalice entre los tres primeros, el último cupo olímpico de Concacaf será otorgado al cuarto lugar.

La Selección Femenina de Costa Rica obtuvo su clasificación a esta última parada de la eliminatoria luego de cuatro destacadas actuaciones ante Granada, Bermudas, Islas Caimán y Guatemala con un total de 34 goles a favor y 1 en contra.