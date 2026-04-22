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Selección de Costa Rica está a 90 minutos del Mundial: rival, fecha y lugar del partido más importante

Un partido puede separar a la Selección de Costa Rica del Mundial Femenino de Brasil 2027

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Por Fanny Tayver Marín
La Selección Femenina de Costa Rica ya tiene claro cómo será la recta final en el camino al Mundial 2026.
La Selección Femenina de Costa Rica ya tiene claro cómo será la recta final en el camino al Mundial 2026. (Concacaf.com/Concacaf.com)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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