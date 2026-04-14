¿Seguirá Óscar Ramírez en Alajuelense? Esto es lo que se sabe

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez sabe que en Liga Deportiva Alajuelense quieren que continúe, pero pidió tiempo a que se termine este campeonato para tomar una decisión sobre su futuro.

Liga Deportiva Alajuelense ya renovó los contratos de Fernando Piñar y Ronaldo Cisneros; pero otros casos siguen pendientes. Al terminar este campeonato nacional no solo expira el contrato de Joel Campbell y Rónald Matarrita; sino que eso también sucederá con el técnico Óscar “Macho” Ramírez.

En la Liga hoy no saben si él quiere continuar o no; pero lo que sí tienen claro tanto el gerente deportivo del club, Carlos Vela, como los integrantes de la Junta Directiva, es que el “Macho” es de la casa y ahí lo quieren.

¿Ya tienen un plan B en caso de que Óscar Ramírez decida no continuar? Esa pregunta la respondió Carlos Vela de manera directa a los medios con derechos de transmisión antes del partido entre Sporting y Alajuelense.

“Por ahora no, Óscar es un referente, se merece todo el respeto y todo el apoyo. Con la jerarquía que él tiene estamos trabajando juntos, hoy no pasa por mi cabeza pensar en su salida”, expresó Carlos Vela en Columbia.

Además, el mexicano aseguró que en este momento la posición de todos a lo interno de la Liga es “estar juntos”, pensando en un buen cierre “y buscar el bicampeonato”.

Para que no queden dudas de sus palabras, Carlos Vela agregó: “Si estoy pensando en un plan B, no; no en este momento”.

¿Lo renovaría con el título? “Incluso sin el título, hay que ver cómo terminamos en el equipo. Yo he sido siempre muy abierto. En ese sentido, yo creo que Óscar también se ha establecido una comunicación muy abierta”, respondió.

Añadió que hay que ver cómo se siente el “Macho”, cómo está al final del torneo y que sea él mismo quien tome la decisión.

“Él me pidió ese plazo, me pidió esperar a que el torneo termine y de nuestra parte respetando y apoyando. En eso estoy claro, que Óscar va a expresar el apoyo que él ha tenido por parte del club, de mi parte, y siempre a la expectativa de conseguir los objetivos”, exteriorizó Carlos Vela.

De momento, Alajuelense no piensa en los contratos, sino en los partidos que siguen en una agenda que no admite tropiezos, en las últimas tres jornadas de tensión total, con drama incluido.

La Liga recibirá a Saprissa este domingo 19 de abril, a las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ahí mismo, en la Catedral, los rojinegros se enfrentarán contra Puntarenas a las 8 p. m., el jueves 23 de abril.

Y el campeón nacional cerrará la fase regular del Torneo de Clausura 2026 el domingo 26 de abril, de visita contra el Municipal Liberia.

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