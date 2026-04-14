Dos renovados y otros en el aire: así se cocina el futuro de Alajuelense

El contrato de Joel Campbell con Liga Deportiva Alajuelense expira al concluir este torneo. ¿Lo renovarán?

Liga Deportiva Alajuelense se concentra a nivel deportivo en el cierre donde se definirá si clasifica o no a las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Paralelo a lo que serán los juegos decisivos ante Saprissa, Puntarenas y Liberia, en la mesa, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, también realiza algunos movimientos.

Sobre la marcha, la Liga renovó los contratos del lateral derecho Fernando Piñar y del delantero mexicano Ronaldo Cisneros. Ambos firmaron por dos años con los rojinegros.

“No es una política, son situaciones que se van dando, circunstancias y habrá negociaciones que no sean de dos años”, expresó Carlos Vela a los medios con derechos de transmisión antes del partido entre Sporting y Alajuelense.

Después de pronunciar eso, dijo que en el caso de Fernando Piñar se trata de un jugador costarricense que ha sido titular indiscutido todo el año y que incluso tuvo convocatorias a microciclos de Selección Nacional.

En cuanto a Ronaldo Cisneros, su posición es tajante: “Sus números hablan por sí solos, fue fundamental en los campeonatos del semestre pasado, en la Copa Centroamericana y en el torneo nacional.

”Y se ha consolidado como titular en el equipo. Es probablemente un jugador que siempre tiene acercamientos del extranjero y más vale tener ese blindaje”, comentó Carlos Vela en Columbia.

Ronaldo Cisneros ahora tiene dos años más de contrato con Liga Deportiva Alajuelense. (albert /Albert Marín)

Tanto Piñar como Cisneros ya están renovados, pero no ocurre lo mismo con otros dos jugadores de la Liga. Se trata de Joel Campbell y Rónald Matarrita.

Al consultársele sobre la situación específica de Joel, Carlos Vela manifestó que son análisis que se hacen en conjunto con el entrenador.

“Con Joel se ha tenido muy buena comunicación, es importante como todos, conseguir los objetivos deportivos y Joel es pieza importante para buscar obtenerlos y es uno de los referentes del equipo”, citó Carlos Vela.

También dijo que en este momento van todos juntos en el mismo barco, y que en ese sentido, la prioridad de todos en Alajuelense hoy es hacer un buen cierre.

“Después veremos con las decisiones que están pendientes (...). Joel es un tipo maduro, cuento con el privilegio de conocerlo hace años, trabajamos en Monterrey, y es una relación abierta, amigable se podría decir, y estamos enfocados en lo deportivo y en alcanzar los objetivos del equipo”, recalcó Carlos Vela.

En cuanto a qué pasará con Rónald Matarrita, el gerente deportivo de Alajuelense reiteró no están hablando de eso hoy, pero que el lateral izquierdo es un jugador titular indiscutible en el equipo.

“Ha tenido un buen rendimiento tanto en el semestre pasado que fue pieza importante para los dos campeonatos y en este lo mismo, es un titular y con rendimiento se ha ido ganando la continuidad.

”Son situaciones que estaremos charlando próximamente. Hoy la prioridad y lo tenemos claro todos, es conseguir los objetivos y que el club esté donde merece y tiene que estar”, destacó Carlos Vela.

A pesar de que cree que todavía no es momento de hablar sobre qué viene después de este torneo, el mexicano dijo que la intención de Alajuelense es conservar la base del equipo actual.

“Tenemos una base de jugadores costarricenses que son base incluso de la Selección Nacional y esperamos apuntalarla. El objetivo siempre es tener un mejor equipo que el semestre anterior, pero tendremos la base”, recalcó Carlos Vela.

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