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Dos renovados y otros en el aire: así se cocina el futuro de Alajuelense

Carlos Vela se refirió a algunos de los movimientos que ha hecho Liga Deportiva Alajuelense en los últimos días

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Por Fanny Tayver Marín
Sporting vs. Alajuelense
El contrato de Joel Campbell con Liga Deportiva Alajuelense expira al concluir este torneo. ¿Lo renovarán? (albe/Albert Marín)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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