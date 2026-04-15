Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy: hora, canal y lo que se juega en la Concachampions 2026

Seattle recibe a Tigres con desventaja 2-0. Revise la hora del partido en Costa Rica y cómo verlo en vivo.

El partido entre Seattle Sounders y Tigres define a otro semifinalista de la Concacaf Champions Cup 2026. El juego se disputa este miércoles 15 de abril en el Lumen Field, en Seattle, con un horario clave para la afición en toda la región.

El encuentro inicia a las 9:30 p.m. en Costa Rica, misma hora que en varios países de Centroamérica. En México también se juega a las 9:30 p.m., mientras que en Estados Unidos arranca a las 11:30 p.m. (ET).

Seattle llega con presión tras perder 2-0 en la ida. El equipo de la MLS necesita remontar ante su afición. Tigres, por su parte, busca sostener la ventaja y asegurar el pase a semifinales.

Horario del partido Seattle Sounders vs. Tigres

Estos son los principales horarios para ver el juego en vivo:

Costa Rica (San José): 9:30 p.m.

México (centro): 9:30 p.m.

Guatemala: 9:30 p.m.

El Salvador: 9:30 p.m.

Honduras: 9:30 p.m.

Nicaragua: 9:30 p.m.

Panamá: 10:30 p.m.

Estados Unidos (ET): 11:30 p.m.

Estados Unidos (CT): 10:30 p.m.

Estados Unidos (PT): 8:30 p.m.

Dónde ver el partido en vivo

El compromiso se puede seguir en Disney+, plataforma que transmite la Concachampions 2026.

Seattle enfrenta un reto mayor tras el resultado adverso en la ida. El equipo necesita mejorar en ofensiva y posesión. Tigres llega con ventaja y mayor control mostrado en el primer juego.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.