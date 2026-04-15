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Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy: hora, canal y lo que se juega en la Concachampions 2026

Consulte horarios por país de Centroamérica y cómo seguir el partido en vivo este miércoles

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Por Silvia Ureña Corrales y El Comercio / Perú / GDA
Seattle recibe a Tigres con desventaja 2-0. Revise la hora del partido en Costa Rica y cómo verlo en vivo.
Seattle recibe a Tigres con desventaja 2-0. Revise la hora del partido en Costa Rica y cómo verlo en vivo. (Facebook Seattle/Facebook Tigres)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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