¿Se va Alejandro Bran de la Liga tras polémica en condominio? Esto respondió el gerente deportivo

Alejandro Bran es mediocampista en la Liga Deportiva Alajuelense, cuadro con el que salió campeón en diciembre pasado.

El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense Alejandro Bran, fue detenido por unos minutos, la madrugada del 19 de marzo, en el condominio Núcleo, en las cercanías de La Sabana. El incidente quedó registrado en videos que fueron difundidos por redes sociales.

En los últimos días ha circulado información sobre la permanencia o no de Bran en el equipo, sobre todo, después del 20 de marzo, cuando se dio a conocer la convocatoria de la Selección Nacional, en la que Bran fue antes constante, y esta vez no apareció.

El mediocampista tampoco jugará la noche de este sábado 21 de marzo contra el Club Sport Herediano, en la jornada 13 del campeonato nacional.

Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, afirmó a los medios radiofónicos, previo al encuentro, que Bran continúa en el equipo y cumple solamente sanciones internas sujetas al manual de conducta del equipo. Sobre estas sanciones y los plazos prefirió no emitir comentarios.

Vela explicó que tanto Bran como el volante Kenneth Vargas —también envuelto en la polémica—, están conscientes del error que cometieron y asumiendo con madurez las consecuencias. A ambos, dijo, el equipo les brinda acompañamiento porque son jóvenes que necesitan guía.

De acuerdo con sus declaraciones, el equipo priorizó el hecho de que son jugadores de selección nacional, con éxitos deportivos importantes, y ellos deberán corregir su conducta de ahora en adelante. El jugador, agregó, está afectado y tiene ganas de volver a “ganarse un lugar en el club”.

La convocatoria de Bran y Vargas, precisó, dependerá de que el entrenador del equipo, Óscar Ramírez, decida agregarlos de nuevo a sus alineaciones.