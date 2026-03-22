Puro Deporte

¿Se va Alejandro Bran de la Liga tras polémica en condominio? Esto respondió el gerente deportivo

El jugador fue arrestado por unos minutos por ocasionar disturbios en un condominio en las cercanías de La Sabana

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Por Natalia Vargas
Alajuelense vs. Saprissa
Alejandro Bran es mediocampista en la Liga Deportiva Alajuelense, cuadro con el que salió campeón en diciembre pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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